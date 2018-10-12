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12 Ekim 2018 Cuma 11:51

NEÜ’de donanımlı dalış dersleri ile arama kurtarma eğitimleri başladı

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğrencileri donanımlı dalış dersi eğitimlerine başladı.Meram Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ömer Dereli yaptığı açıklamada, “Öğrencilerimiz...

NEÜ'de donanımlı dalış dersleri ile arama kurtarma eğitimleri başladı
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Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğrencileri donanımlı dalış dersi eğitimlerine başladı.

Meram Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ömer Dereli yaptığı açıklamada, “Öğrencilerimiz geleceğin itfaiyecileri olacaklar. Bu nedenle itfaiyenin tüm alanlarında eğitim almaları gerekmektedir. Su altı arama kurtarma ülkemizde son derece önem kazanmıştır. Mezun olan öğrencilerimiz Türkiye’nin her yerinde görev almaktadırlar. Bu nedenle coğrafi şartların gerekliliği göz önüne alındığında üniversitemizden aldıkları eğitimler son derece önem taşımaktadır” dedi.

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Serdar Büyükipekci, “Donanımlı Dalış dersi hem güz hem de bahar döneminde yıl boyunca devam etmektedir. Öğrencilerimiz Üniversitemizde, gerek yangına müdahale gerekse arama kurtarma alanlarında uygulama ve teorik bilgileri alanında uzman öğretim elemanlarından almaktadırlar. Su altı Sporları Federasyonu İl Temsilcisi ve Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında Eğitmen Yılmaz Nikbay bu alanda öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirmek için gerekli eğitimleri vermektedir” ifadelerini kullandı.
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