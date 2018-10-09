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09 Ekim 2018 Salı 11:35

NEÜ’de TÜBİTAK sergisi açıldı

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından düzenlenen Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Konya Bölge Yarışması Sergisi Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ev sahipliğinde açıldı.Yarışmanın Konya Bölge...

NEÜ'de TÜBİTAK sergisi açıldı
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TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından düzenlenen Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Konya Bölge Yarışması Sergisi Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ev sahipliğinde açıldı.

Yarışmanın Konya Bölge Koordinatörü ve NEÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Akif Erişmiş, belli bir zaman sonra bu sergilerin bir proje pazarına dönüşeceğini söyledi. Erişmiş, “Bu sergiler genç beyinlerin fikirlerini hem akademiye hem sanayiye hem de arkadaşlarına aktardıkları, ilham oldukları aynı zamanda da kendilerine güzel bir kariyer yapmak için iyi bir başlangıç yaptıkları harika bir proje pazarına dönüşecek. Bunun umudu içindeyiz” dedi.

Daha sonra kürsüye gelen NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın ise, öğrencilerin bu tür etkinliklerle teşvik edilmesinin önemli olduğunu belirtti. Aydın, “Öğrencilerimizin kendi fikirleri ile ortaya koydukları projeleri diğer arkadaşlarına, proje değerlendirici ekibe göstermeleri ve onay almaları da önemli. Üniversitelerimizde özellikle mühendislik fakültelerinde eğitim-öğretim süreci boyunca zaten birçok proje yapılıyor ama diğer fakültelerde de öğrencilerimizin bu tür proje yarışmaları hakkında bilgilendirilerek daha çok öğrencimizin başvurmasını daha çok katılımcı ile proje yarışmalarının yapılmasını gönlümüz arzu ediyor” ifadelerini kullandı.

Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik, NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın ve diğer protokol üyelerinin katılımı ile Üniversite Öğrencileri Proje Yarışması Konya Bölge Sergisi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesinde açıldı. Heyetin projeleri incelemesinin ardından program sona erdi.
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