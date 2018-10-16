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16 Ekim 2018 Salı 11:15

NEÜ’lü gençlerden yeni ödül

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesini temsil eden Göktürk takımı, 13-14 Ekim tarihlerinde ODTÜ tarafından Şehit Gürcan Ulucan Askeri Havaalanında düzenlenen 2. Uluslararası Dikine İniş Kalkış Yapabilen...

NEÜ'lü gençlerden yeni ödül
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Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesini temsil eden Göktürk takımı, 13-14 Ekim tarihlerinde ODTÜ tarafından Şehit Gürcan Ulucan Askeri Havaalanında düzenlenen 2. Uluslararası Dikine İniş Kalkış Yapabilen Hava Aracı (VTOL) yarışmasında 21 takım arasından birinci oldu.

Göktürk takımını temsilen öğrenciler ve hocaları, NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker’i makamında ziyaret etti. Rektör Şeker, takımlarda yer alan gençleri ayrı ayrı tebrik ederek, öğrencilere destek veren hocalarına da teşekkür etti. Rektör Şeker, “Böyle bir yarışmaya katılma çabası ve özgüveni gösteren gençleri kutlarım. Allah başarılarını daim etsin” dedi.

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Karalı ise, yapılan çalışmalarda uygulamayı önemsediklerini söyleyerek, “Uygulamalı laboratuvarlar, gençlerin projelerini geliştirebilecekleri inovasyon ağırlıklı çalışmalar yapabilecekleri ve parlak fikirleri tetikleyici projelerin yapılabileceği alt yapılar kuruyoruz. Bu altyapılar meyve vermeye başladı. Hem mekatronik, bilgisayar, harita, elektrik-elektronik mühendisliğinden, hem de Havacılık Fakültesinden farklı alanlardaki öğrencilerimizi topluluklar altında bir araya getirdik. Altyapı, finansman ve organizasyon destekleri sağlayarak gençlerin ortaya ürün çıkarmalarını sağladık. Gençlerimiz bu yıl 2. Uluslararası Dikine İniş Kalkış Yapabilen Hava Aracı (VTOL) yarışmasından birincilik aldılar. Gençlerimizin bu uygulamalı ve sonuç odaklı çalışmalarına destek olmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerini kutlayan Prof. Dr. Karalı, bundan sonraki süreçte uluslararası düzeyde ürünler ortaya çıkarabileceklerini, bu bağlamda lisansüstü öğrencilerinin akademik anlamda desteklemenin de önemli olduğunu sözlerine ekledi.

NEÜ Mekatronik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Furkan Ateş, geçen sene düzenlenen ODTÜ VTOL yarışmasında ikinci bu sene ise birinci olmanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi. Ürettikleri İHA’nın 2 metre kanat uzunluğuna sahip olduğunu ifade eden Ateş, “Üstünde bir tane bilgisayar bulunuyor. Bu bilgisayar, hem görüntüleme hem de otonomi işlemini yürütüyor. Gövde yapısı karbon fiber ve köpükten oluşuyor. Karbon fiber üretimini biz atölyede kendimiz yaptık. Toplam sistem ağırlığı 4 kilogram. Uçuş süresi olarak biz 15 dakika gerçek ortam testi yaptık. İlerleyen zamanlarda bunu geliştirebileceğimizi umuyoruz” şeklinde konuştu.

Rektör Şeker’in kendilerini ağırlamasından memnun olduklarını söyleyen Ateş, bu durumun takımlarını da şevklendirdiğini belitti. Ateş, başta Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker olmak üzere destek olan tüm hocalarına teşekkür ettiklerini ifade etti.
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