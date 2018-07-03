Oda başkanları mali af konusunda bilgilendirildi

Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mahmut Sütçü, Konya Vergi Dairesi Başkanı Musa Kazım Ünver ve birim yöneticileri, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne (KONESOB) bağlı meslek odalarının başkanları ve genel sekreterlerine 7143 sayılı vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun ve getirilen mali af ve uygulamaları konusunda bilgilendirme yaptı.

Bilgilendirme toplantısı ve sunum, KONESOB toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantının açış konuşmasını yapan KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, vergi ve diğer bazı alacakların yapılandırılmasına ilişkin kanunun esnaf ve sanatkarlar açısından güzel bir fırsat olduğunu belirterek, "Bu fırsatın iyi bilinmesi ve değerlendirilmesi gerekiyor. KONESOB olarak birliğimize bağlı oda başkanlarımızı ve genel sekreterlerimizi bu vesileyle bilgilendirmek istedik. Toplantımıza bizzat katılan Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mahmut Sütçü’ye, Konya Vergi Dairesi Başkanımız Musa Kazım Ünver ve diğer yöneticilere teşekkür ediyoruz. Kamu alacaklarının yapılandırılması hem piyasaları rahatlatacak hem de kamu borcu olan esnaf ve sanatkarlarımızın yapılandırmadan yararlanmalarını sağlamış olacak" dedi.

Toplantıya katılan oda başkanları ve genel sekreterlerine teşekkür eden ve yasayla ilgili ön bir bilgilendirme yapan Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mahmut Sütçü de konuşmasında, Konya’nın ve Konyalı esnaf ve sanatkarların vergi ödemeleri konusunda oldukça bilinçli olduğunu belirterek, esnaflar adına KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak’a teşekkür etti. Sütçü konuşmasında, "Yapılandırma kanunuyla vatandaşlarımızın kamuya olan borç yükü azalacak. Yapılandırılan borçların peşin veya ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde ayrıca indirimler yapılacak. Borçlar taksitler halinde ödenebilecek. Vergi ihtilafları sonlandırılacak, devam eden vergi incelemeleri için kanundan yararlanılabilecek. Geçmiş yıl beyanları artırılarak vergi incelemesine muhatap olunmayacak. Daha önce unutulmuş, eksik beyan edilmiş vergiler için pişmanlık beyanı yapılabilecek. İşletme kayıtları gerçek duruma uygun hale getirilecek. Yurt içi ve yurt dışı bazı varlıklar belli tarihe kadar vergisiz ve ayrıcalıklı imkanlarla milli ekonomiye kazandırılacak. 6552, 6736 ve 7020 sayılı kanunlar kapsamında yapılandırılan ve ödemeleri devam eden alacakların tamamının ilk taksit veya ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde kalan taksit tutarları içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarları üzerinden indirim yapılacak. Bu kadar çeşitli alanlarda düzenleme yapan ve toplumun her kesimine hitap eden kanunu vatandaşlarımıza anlatmak, kanundan azami seviyede yararlanılmasını sağlamak amacıyla gerekli tanıtım faaliyetleri başlatılmıştır. Başkanlığımız, tüm personeli ile kanunu anlatmak ve uygulamak üzere hazır bulunuyoruz. Kapsama girip de ’ben bu kanunu duymadım’ diyen bir vatandaşımızın kalmasını istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Programda ayrıca Konya Vergi Dairesi Başkanı Musa Kazım Ünver ve toplantıya katılan Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Seyit Faruk Özselek de bir selamlama konuşması yaptı. Konuşmaların ardından Konya Vergi Dairesi grup yöneticileri tarafından oda başkanları ve genel sekreterlere kanun hakkında detaylı bir bilgilendirme yapıldı ve sorular cevaplandırıldı.

Programın sonunda KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mahmut Sütçü’ye günün anısına hediye takdim etti.