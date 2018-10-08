Orhan Cebrailoğlu Atölyesi Resim Sergisi, sanatseverlerle buluştu

Orhan Cebrailoğlu Atölyesi 2018-2019 sezonu açılış sergisi, sanatseverle buluştu. Karma sergide, 30 sanatçı tarafından hazırlanan 150’ye yakın eser sunuluyor.

Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet Okka, serginin açılışında yaptığı konuşmada, sanat aracılığıyla şehri ve üniversiteyi birleştiren güzel bir sergide bir araya geldiklerini ifade ederek, “Bu güzel çalışma için hepinize teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Cebrailoğlu, Orhan Cebrailoğlu Atölyesi olarak sezonun ilk sergisini açtıklarını belirtti. Sergide, 30 sanatçıya ait 150’ye yakın eserin yer aldığını aktaran Prof. Dr. Cebrailoğlu, “Karma sergimiz, çeşitli meslek gruplarından sanatçılarımız tarafından hazırlandı. Kendi mesleklerinin dışında hobi olarak başlayan ve zaman içerisinde bunu profesyonel noktaya taşıyan arkadaşlarımız da mevcut. Sergimizin, Konya’nın sosyal, kültürel hayatına önemli katkısının olacağını düşünüyorum. Çok çeşitli disiplinlerde, farklı üsluplarda eserler sunuldu. Sanatseverler, hem soyut hem realist hem imgesel tarzlarda resimleri görebilirler. İyi, kaliteli bir sergi olduğunu düşünüyorum. Sergimize, tüm Konyalı sanatseverler davetlidir. Konya’nın sanat camiasına, sosyal, kültürel hayatına hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından, sergi alanı gezildi. Sonrasında, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Okka tarafından sanatçılara katılım belgeleri takdim edildi. Sergi, 20 Ekim 2018 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Medaş Sanat Galerisi’nde gerçekleştirilen açılışa, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Okka, Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Küçüködük, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Zuhal Türktaş, Medaş yöneticileri ile çok sayıda sanatsever katıldı.