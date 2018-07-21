Ormanlık alana düşen yıldırım yangın çıkardı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda çıkan yangın kısa süre içerisinde yangın söndürme tankeriyle olay yerine ulaşarak ilk müdahaleyi yapan muhtar ve ailesi tarafından büyümeden söndürüldü.Edinilen...

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda çıkan yangın kısa süre içerisinde yangın söndürme tankeriyle olay yerine ulaşarak ilk müdahaleyi yapan muhtar ve ailesi tarafından büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çukurağıl Mahallesi’nde ormanlık alanda çıkan yangına ilk müdahale Çukurağıl Mahallesi Muhtarlığı tarafından yapıldı. Çam ve ardıç ağaçlarının bulunduğu ormanlık alandaki yangın, muhtarlığa ait yangın söndürme tankeriyle yapılan müdahalenin ardından daha da geniş bir alana yayılmadan kontrol altına alındı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye gelen orman söndürme arazözleri de soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Çukurağıl Mahallesi Muhtarı İsmail Hakkı Sarıkaya, ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu çıktığı belirlenen yangına oğluyla birlikte tankerle su sıkarak müdahale ettiklerini belirterek, "Kısa süredeki mühahalemiz bölgemizdeki ormanlık alanı büyük bir felaketin eşiğinden kurtardı. Daha sonra bölgemize intikal eden orman teşkilatına bağlı yangın söndürme arazözleri de soğutma çalışmalarıyla müdahalede bulunmuştur. Yangında küçük çaplı bir örtülük alan zarar görmüştür" dedi.