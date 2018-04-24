ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer’den NEÜ’ye ziyaret

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker’i ziyaret etti.ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, NEÜ’yü ziyaret ederek, Rektör Prof....

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker’i ziyaret etti.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, NEÜ’yü ziyaret ederek, Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker ile görüştü. NEÜ Rektörü Prof. Dr. Şeker, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Özer’e üniversite hakkında bilgi verdikten sonra ziyaretin anısına hediye takdim etti. Rektörlükteki ziyaret programının ardından ÖSYM Başkanı Özer ve Rektör Şeker, NEÜ bünyesindeki ÖSYM Konya Sınav Koordinatörlüğünde inceleme ve değerlendirmelerde bulundu. Burada sınavlara yönelik karşılıklı bilgi paylaşımı yapıldı.

Prof. Dr. Özer ve Prof. Dr. Şeker’in bir sonraki durağı Konya Valiliği oldu. Konya Valisi Yakup Canbolat ile da kentte yapılacak sınavlarla ilgili görüş alışverişinde bulunulmasının ardından ziyaret hediye takdimi ile son buldu.