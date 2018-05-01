Otomobil başıboş ata çarptı

Kaza, ilçeye bağlı Ömeranlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.K. idaresindeki 42 FH 311 plakalı otomobil seyir halindeyken önüne başıboş bir at çıktı. Bu sırada sürücü manevra yapmasına rağmen ata çarptı. Kaza sonrası hafif yaralanan sürücü Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası at telef olurken, otomobilde maddi hasar oluştu.

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