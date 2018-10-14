Otomobil kaldırımdaki duvara çarptı: 2 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin kaldırımdaki duvara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Ramazan A. yönetimindeki 07 PK 920 plakalı otomobil, Atatürk Caddesi üzerinde seyir halinde iken kontrolden çıktı. Park halindeki minibüse çarpmaktan son anda kurtulan otomobil, kaldırım üzerine çıkarak Beyşehir Belediyesine ait Taşköprü Aile Çay Bahçesinin dış duvarına çarparak durabildi. Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan kimliği öğrenilemeyen 1 kişi adrese sevk edilen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.