KONYA:
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02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:07

Özaltun, imam hatipli öğrencilerle buluştu

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun, Şehit Türkan Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret etti.Başkan Özaltun’u okula gelişinde Şehit Türkan Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mustafa Kaymakcı karşıladı....

Özaltun, imam hatipli öğrencilerle buluştu
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Konya’nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun, Şehit Türkan Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret etti.

Başkan Özaltun’u okula gelişinde Şehit Türkan Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mustafa Kaymakcı karşıladı. Özaltun, okul bahçesinde bir araya gelip sohbet ettiği imam hatipli lise öğrencilerinden isteklerini dinledi. Okul idarecileri ile birlikte okul bahçesini gezen Özaltun, Beyşehir Belediyesi olarak eğitime verdikleri desteğin son dönemde hız kazandığını dile getirerek, bundan sonra da bu desteği sürdüreceklerini belirtti.

Öğrencilerden gelen okul bahçesine kamelya talebini de yerine getireceklerini belirten Özaltun, yaptığı konuşmada, “Sizler geleceğe yön verenlersiniz. Siz isteyin, biz yapalım. Bizlere sizlerin başarılarınız ve mutluluklarınız yeter” şeklinde konuştu.

Konuşmasında öğrencilere hep birlikte mangal partisi yapma sözü de veren Başkan Özaltun, “Bol bol dua edin, siz dua ederseniz biz ayakta oluruz. Başta bizlere bu imkanları bu fırsatları sunan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, arkasından bu ülke için gönül rızası ve Allah razısı için hizmet eden herkese dua edin. Çünkü bizler güçlüysek, başarılıysak bunlar sizlerin bu duaları sayesinde. Birçok engelleri sizlerin dualarıyla aştık ve aşmaya devam edeceğiz inşallah” dedi.
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