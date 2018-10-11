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11 Ekim 2018 Perşembe 16:30

Özselek: “Ülke ekonomimizin düzenli ve istikrarlı olması bütün hepimizin ortak sorumluluğudur”

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Seyit Faruk Özselek, Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programına destek verdiklerini açıkladı.Konya SMMMO Başkanı Seyit Faruk Özselek, mesajında ülke ekonomisine en büyük zararı...

Özselek: 'Ülke ekonomimizin düzenli ve istikrarlı olması bütün hepimizin ortak sorumluluğudur”
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Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Seyit Faruk Özselek, Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programına destek verdiklerini açıkladı.

Konya SMMMO Başkanı Seyit Faruk Özselek, mesajında ülke ekonomisine en büyük zararı enflasyonun vereceğini ifade ederek, “Bildiğiniz üzere Ülke olarak kritik bir süreçten geçiyoruz. Bugünleri atlatmak için her zamankinden daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Bu alanların en başında enflasyonla mücadele gelmektedir. Bilinmektedir ki enflasyon ekonomimizin en büyük düşmanıdır. Enflasyon ülke ekonomimizin büyümesini engelleyen en büyük etkenlerden birisidir. Geçmişte de enflasyonun bu etkileri görülmüştür. Bulunduğumuz ekonomik koşulları kendi içimizde de muhasebesini yapmamız gerekmektedir. Bildiğiniz üzere son açıklanan enflasyon verisi maalesef son 15 yılın en kötü verisi olarak kayda geçmiştir. Bunun yanında ÜFE (Üretici Fiyatları Endeksi) enflasyonu bunun önümüzdeki aylarda artacağının da göstergesidir. Ülkemizin artık tüketim ekonomisini bir an önce terk ederek, toplumun her kademesinde uygulanmak üzere üretim ekonomisini desteklemesi gerekmektedir. Ülke ekonomimizin düzenli ve istikrarlı olması bütün hepimizin ortak sorumluluğudur. Geçtiğimiz gün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı çok yerinde bir karar olduğu düşüncesindeyiz. Bizler de oda olarak bu mücadeleyi desteklemekteyiz. Bu mücadeleye tüm meslektaşlarımız aynı şekilde destek verecekleri düşüncesindeyiz. Ülke olarak birlik ve beraberlik içinde hareket ederek enflasyon sorunu ile başa çıkılabileceğine inanıyoruz” diyerek Enflasyonla Topyekün Mücadele Programına destek verdiklerini kaydetti.
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