Pakistanlı öğrencilerden, Selçuk Üniversitesi’ne ziyaret

Pakistan Sindh Madressatul İslam Üniversitesi öğrencileri, Selçuk Üniversitesini (SÜ) ziyaret etti. Ziyarette, iki üniversite arasında iş birliğini geliştirmek üzere çeşitli protokoller de imzalandı.

SÜ Keukubat Köşkünde gerçekleşen ziyarette konuşan Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Pakistan Sindh Madressatul İslam Üniversitesi’nin Sindh eyaletinde, Hasan Ali tarafından 1885 yılında kurulduğunu belirterek, “Hasan Ali Efendi bir Osmanlı ve gönüllü olarak bilimsel faaliyetler için o dönemde Hindistan’a gidiyor. Orada bu üniversiteyi kuruyor. Halen bugün onun adıyla eğitim öğretim faaliyetlerine devam ediyor. Çok çeşitli alanlarda faaliyet gösteren bir üniversite. Pakistan hükumeti ile YÖK arasında yürütülen bir çalışma kapsamında 40’a yakın öğrencimiz Türkiye’ye ziyarete geldi. Konya’da iki üniversitemizi ziyaret edecekler. Bu ziyaret kapsamında da üniversitemize geldiler. Kendilerini misafir etmekten büyük bir mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bazı anlaşmalar imzaladık. Bu anlaşmalar kapsamında karşılıklı olarak bilgi, deneyim ve tecrübelerimizi paylaşacağız. Zaten, Pakistan ile Türkiye arasındaki ilişkiler oldukça iyi ve üst düzeyde. Bu ilişkilerin, bu faaliyetlerimizle birlikte daha da iyiye gitmesi ümidini taşıyoruz. Ben, bu ziyaretten dolayı da kendilerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Pakistan Sindh Madressatul İslam Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Syed Asif Ali ise Selçuk Üniversitesi’ne misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, Konya ve Selçuk Üniversitesinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Prof. Dr. Ali, imzalanan protokollerin iki üniversite arasındaki ilişkileri geliştireceğine inandığını aktardı.

Konuşmaların ardından, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Kara, Pakistan Sindh Madressatul İslam Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Syed Asif Ali, Selçuk Üniversitesi Mevlana Değişim Programı Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi H. Nur Görkemli ile Pakistanlı öğrenciler, Selçuk Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’ni ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Keykubat Köşkünde gerçekleşen ziyaret Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Kara, Pakistan Sindh Madressatul İslam Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Syed Asif Ali, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ay, Selçuk Üniversitesi Mevlana Değişim Programı Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi H. Nur Görkemli, Selçuk Üniversitesi Erasmus+ Kurum Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Arif Behiç Özcan, öğretim üyeleri ile 40’a yakın Pakistanlı öğrenci katıldı.