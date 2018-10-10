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10 Ekim 2018 Çarşamba 10:52

Piyasaya KDV iadesi dopingi geliyor

Konya Genç Mali Müşavirler Platformu, daha önce ‘kaynak yetersizliği’ sebebiyle ileri bir tarihe ertelenen ve birçok firmanın büyük umutla beklediği Katma Değer Vergisi (KDV) iadesi ödemelerinin yakında gerçekleşecek olmasının piyasalara...

Piyasaya KDV iadesi dopingi geliyor
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Konya Genç Mali Müşavirler Platformu, daha önce ‘kaynak yetersizliği’ sebebiyle ileri bir tarihe ertelenen ve birçok firmanın büyük umutla beklediği Katma Değer Vergisi (KDV) iadesi ödemelerinin yakında gerçekleşecek olmasının piyasalara doping etkisi yapacağını açıkladı.

Konya Genç Mali Müşavirler Platformundan yapılan açıklamada, "Enflasyonla Mücadele Programında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan KDV iadesi piyasalar için önemli bir kaynak olacak ve doping etkisi yapacaktır. Bekleyen KDV iadelerinin ödenme süreçlerinin ciddi bir şekilde hızlandırılarak yıl sonuna kadar sonuçlandırılacak. Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak tarafından Enflasyonla Mücadele Programında açıklanan önemli detaylardan birisi KDV iadesi olmuştur. Kur artışı ve benzeri ekonomik olaylardan etkilenen firmalarımız için son derece önem arz eden KDV iadelerinin yıl sonuna kadar neticelendirileceği bakanımız tarafından taahhüt edilmiştir. Ayrıca bakanımız tarafından KDV iade başvurularının 10 iş günü içinde sonuçlandırılacağı ve hak edişlerinde yüzde 50’lik kısmının sorgulama neticelenmeden ödeneceği belirtilmiştir. KDV iadelerinin yıl sonuna kadar ödenmesi piyasalara ve özellikle firmalarımıza önemli ekonomik katkı sunacaktır. Vergi dairelerince mükelleflere ödenmeyip bekletilen KDV iadelerinin işletmelerin finansman ihtiyacı açısından çok önemli yeri var. Vergi dairesinde bekleyen parası olduğu halde finansman sıkışıklığına giren firmalar bankalardan kredi kullanıyordu. Şayet KDV iadeleri yıl sonuna kadar ödenirse işletmeler üzerindeki finans yükü önemli ölçüde rahatlayacak” ifadeleri kullanıldı.
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