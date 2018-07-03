Renklerin buluştuğu Selçuklu Çiçek Bahçesi ziyaretçilerin ilgi odağı oldu

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Konya’nın en büyük parklarından olan Kelebekler Vadisi Parkı’na kazandırılan Selçuklu Çiçek Bahçesi bu yıl da görselliği ve gezinti alanlarıyla ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.Baharı...

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Konya’nın en büyük parklarından olan Kelebekler Vadisi Parkı’na kazandırılan Selçuklu Çiçek Bahçesi bu yıl da görselliği ve gezinti alanlarıyla ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Baharı rengarenk çiçeklerle karşılayan Selçuklu Çiçek Bahçesi, içerisinde yer alan 12 türden oluşan 658 bin çiçek ile kapılarını ziyaretçilerine açtı. Geçtiğimiz yıl fotoğraf sanatçılarından yoğun ilgi gören bahçede kırmızı, beyaz, sarı, mor gibi farklı renklerde açan çiçekler bu yıl da fotoğraf sanatçılarının ilgi odağı oldu. Sunduğu görsel şölen ile özellikle düğün ve manzara fotoğrafı tutkunlarını da ağırlayan bahçede mevsimin çiçekleri olan sardunya, petunya, yıldız, kadife, yaprak güzeli, vapurdumanı, papatya gibi farklı türlerde bitkiler de yer alıyor.

Selçuklu Çiçek Bahçesinin bahar mevsimin gelişiyle her yıl yeni sezona farklı bir görsel içerikle girdiğini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, bahçenin mevcut alanının genişletildiğini, gezinti alanlarının ve dekorasyonlarının tamamen yenilendiğini belirtti. Çiçek bahçesinde lalelerin yerini 12 türden 658 bin çiçeğin yer aldığını ifade eden Başkan Pekyatırmacı, “Tüm hemşerilerimizi çiçek bahçemize davet ediyorum. Tamamen konsepti yenilenen çiçek bahçemizde farklı türlerde bitkilerimiz mevcut. Farklı figürlerle zenginlik kazandırılan çiçek bahçemizde çocuklarımıza da hitap eden oyun gruplarıyla ailece gezilebilecek güzel bir mekanı hemşehrilerimizin istifadesine sunduk” dedi.

Selçuklu Çiçek Bahçesi Kelebekler Vadisi Parkı’ndaki 8 bin 700 metrekarelik alanı genişletildi. Yaklaşık 11.000 metrekarelik alana sahip çiçek bahçesinde özel peyzaj alanları da ziyaretçiler tarafından dikkat çekiyor. Bahçede yürüyüş yolları, kamelyalar, seyir tepesi, çocuk oyun alanları ve hatıra köşesi bulunuyor. Ayrıca yakın zamanda yapılan 2 adet tavus kuşu ve çeşme figürleri de ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor.

Pazartesi günü dışında haftanın 6 günü 10.00 ve 18.00 saatleri arasında ziyarete açık olan Selçuklu Çiçek Bahçesi ücretsiz ziyaret edilebiliyor.