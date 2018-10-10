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10 Ekim 2018 Çarşamba 14:02

Şeb-i Arus "Selam Vakti" ana temasıyla anılacak

Hazreti Mevlana’nın 745. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında bu yıl düzenlenecek tüm etkinliklerde “Selam Vakti” ana teması kullanılacak.Türkiye’nin ve dünyanın en prestijli organizasyonları arasında yer alan...

Şeb-i Arus 'Selam Vakti' ana temasıyla anılacak
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Hazreti Mevlana’nın 745. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında bu yıl düzenlenecek tüm etkinliklerde “Selam Vakti” ana teması kullanılacak.

Türkiye’nin ve dünyanın en prestijli organizasyonları arasında yer alan Şeb-i Arus törenlerinin hazırlık çalışmaları devam ediyor. Hazreti Mevlana’nın 745. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri Tertip Komitesi, Konya Valisi Yakup Canbolat’ın başkanlığında ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Her yıl olduğu gibi bu yılda 7-17 Aralık 2018 tarihlerinde düzenlenecek Hazreti Mevlana’nın 745. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında gerçekleştirilecek toplam 3 bin 649 etkinlikte, “Selam Vakti” ana temasının kullanılması kararlaştırıldı.

Toplantıda sunum yapan Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar; selamı, insana mutluluk ve rahatlık veren bütün iyiliklerin ve güzelliklerin bir insan üzerinde olması şeklinde ifade ederek, “Selam Vakti”nin Hazreti Mevlana’nın “Selam (Sulh) Denizi Coştuğunda, Gönüllerden Kini Giderir” şeklindeki özlü sözünden alıntı yapılarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

Konya Valiliğinde gerçekleştirilen toplantıya; Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Muzaffer Şeker, Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik, KTO Karatay Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Çağatay Ünüsan, Uluslararası Mevlana Vakfı Başkan Yardımcısı ve Hz. Mevlana’nın 22 nci kuşak torunu Esin Bayru Çelebi ile kamu kurum ve kuruluşların yetkilileri katıldı.
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