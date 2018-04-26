SEDEP “Görünmeyen fotoğraflar” sergisi açıldı

Selçuklu Değerler Eğitimi (SEDEP), “Değerler Objektifimde” isimli sanatsal etkinlik kapsamında, görme engelli öğrenciler tarafından çekilen fotoğraflar ve “O An” hikâyeleri düzenlenen fotoğraf sergisi büyük beğeni kazandı.

SEDEP kapsamında Mediha Tahsin Alaylı Görme Engelliler Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan “Görünmeyen Fotoğraflar” isimli sergi Kule Site Alışveriş Merkezinde açıldı. Sergi ile fotoğraf çektikleri “O Anı” hayallerinde canlandırarak fotoğraf karelerine yansıtan görme engelli öğrenciler toplumsal farkındalık oluşturdular. Fotoğraf sanatı üzerine eğitim alan görme engelli öğrenciler kendi iç dünyalarında hissettikleri sezgileri Braille alfabesi ile anlattı. Serginin açılış törenine Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, SEDEP Koordinatörleri, Mediha Tahsin Alaylı Görme Engelliler Okulu Öğrencileri ve velileri katıldı. Fotoğraf hikayelerini büyükleri ile paylaşan minik yüreklerin sergisi protokol üyelerinden de tam not aldı.

“Görünmeyen Fotoğraflar Sergisi farkındalık oluşturdu”

SEDEP’in çok güzel bir organizasyonun daha açılışını gerçekleştirdiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Kule Site AVM de 13 görme engelli çocuğumuzun çektiği 37 fotoğraftan oluşan sergimiz güzel bir çalışma oldu ve inşallah diğer alışveriş merkezlerinde de açılacak. Burada amacımız çocuklarımıza bir özgüven kazandırmak ve onların dünyasından çektikleri fotoğrafları anlayabilmek, ama en önemlisi engelliler için bir farkındalık oluşturabilmek. Çocuklarımız burada hem eğlenerek zaman geçirdiler hem de ortaya çok güzel eserler çıkmış oldu. SEDEP’in bu etkinliğine tüm Konyalıları davet ediyoruz" dedi.

“Görme engelli çocuklarımızın hayalleri deklanşöre yansıdı”

SEDEP’in değeler objektifimde etkinliği kapsamında görünmeyen fotoğraflar sergisini gerçekleştirdiklerini ifade eden Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, " Bu etkinlikle diğer insanlarımızın görme engelli öğrencilerimizin içinde bulunduğu durumu daha iyi anlamaları ve onlarla ilgili bir farkındalık oluşturmalarını amaçladık. Öğrencilerimiz deklanşöre bastıkları an hayallerinde gördükleri ve hayallerinde canlandırdıkları hikayelerini oluşturdular ve onu kaleme aldılar. Böylece onların hayal dünyasında bir pencere açılmış oldu. Çekilen fotoğraflar kitap şeklinde basılarak 3, 4 ve 5. sınıftaki 30 bin öğrencimize ulaştırıldı” diye konuştu.

“Sergi görme engelli çocuklarımızın yüreğinden yansıyanları ortaya koyuyor”

Görünmeyen fotoğraflar projesinin değerli bir çalışmanın ürünü olduğunu ifade eden Fotoğraf Sanatçısı Serdar Akyay, "Projeyi gerçekleştirmek için yaptığımız sohbetlerde çocuklarımız çekmek istedikleri fotoğrafları bize anlattılar ve kare fotoğraf ürettiler. Bu çalışma onların gözünden ve yüreğinden yansıyanları ortaya koyuyor. Onları daha iyi anlayabilmemiz, onların hayalleri ile bizim hayallerimizin ne kadar birbirine benzediğini ortaya koyması ve değerlerimiz içinde önemli yer tutan sabrı ve sorumluluğu bir kez daha hatırlatması adına güzel bir çalışma oldu. Projeye sahip çıkan ve uygulanmasına destek veren Selçuklu Belediyesi’ne ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Görme engelli öğrenciler tarafından çekilen fotoğraflar Selçuklu Belediyesi tarafından katalog haline getirilerek Braille alfabesi yayın hayatına yeni bir eser olarak kazandırıldı.