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25 Nisan 2018 Çarşamba 14:50

SEDEP uygulaması Romanya’da

“Selçuklu Değerler Eğitimi Programı (SEDEP) ile Türkiye Değerlerini Tanıtıyor” projesi kapsamında Romanya’nın Köstence kentinde etkinlikler gerçekleştirildi.“Selçuklu Değerler Eğitimi Programı (SEDEP) ile Türkiye Değerlerini Tanıtıyor”...

SEDEP uygulaması Romanya'da
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“Selçuklu Değerler Eğitimi Programı (SEDEP) ile Türkiye Değerlerini Tanıtıyor” projesi kapsamında Romanya’nın Köstence kentinde etkinlikler gerçekleştirildi.

“Selçuklu Değerler Eğitimi Programı (SEDEP) ile Türkiye Değerlerini Tanıtıyor” projesi kapsamında Romanya’nın Köstence kentinde etkinlikler gerçekleştirildi. Program kapsamında gerçekleştirilen ziyarete; Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Ziya Yalçınkya, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, Şube Müdürü Okan Tekkalan, Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd.Doç. Dr Barbaros Yalçın ve SEDEP koordinatörlerinden oluşan heyet katıldı. Beş gün süren program kapsamında; kurumlar arasında SEDEP uygulama protokolü imzalandı. Bu kapsamda Romanya Köstence’de, 25 Türkçe ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenine; 30 saat süren “değerler eğitimi öğretim yöntemleri” kursu verilirken, Yunus Emre Enstitüsü salonlarında gerçekleştirilen seminerin ardından katılımcı öğretmenlere sertifikaları verildi. Ayrıca Köstence Mecidiye’de Kemal Atatürk Ulusal Kolejinde, Mandala-Boya Paylaş-Çat kapı tiyatro etkinlikleri gerçekleştirilirken öğrencilere kitap dağıtımı yapıldı. Nicolae Tonitza İlköğretim okulunda da Ailemle Mutluyum ve kalemim yeşeriyor etkinlikleri ve kitap dağıtımı yapıldı.

Programlar çerçevesinde Bükreş Büyükelçiliği, Köstence Eğitim Müdürlüğü, Köstence Başkonsolosluğu, Yunus Emre Enstitüsü, TİKA, Romanya Demokrat Türk Birliği, Köstence Belediyesi ve 2 okul da heyet üyeleri tarafından ziyaret edildi.
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