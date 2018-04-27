Selçuk Üniversitesi Kitap Fuarı açıldı

Selçuk Üniversitesi Kitap Fuarı düzenlenen törenle açıldı.

Kitap fuarında konuşan SÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, öğrencilerden kitap fuarıyla ilgili talep geldiğini belirterek, “Konya’da kitap fuarı çok yapılmıyor. Bu önemli bir eksiklikti. Kitap okuyan insanla okumayan insanı yan yana koyduğunuz zaman gençliğinde kitap okuyan insan kışın da yapraklarını dökmeyen bir ağaç gibi yaşlılığına erişiyor. Gençliğinde kitap okumayan insan, kışın yapraklarını döken dalları kupkuru kalmış bir ağaca dönüşüyor ve yaşlandıklarında Alzheimer hastalığına daha çok yakalanıyorlar. Bu nedenle kitap okuyarak zihninizi zinde tutmak kendinizi geleceğe ve gündelik hayata hazır hale getirmek daha kolaydır. Birçok yazar ve aydınımızı fuara davet edeceğiz. Uluslararası misafirlerimiz olacak. Bütün çabamız sizleri geleceğe hazırlamaktır. Dünya, güçlü olanın ayakta ve hakim olacağı bir sürece giriyor. Bu güçlülük sadece askeri ve silah gücünden oluşmuyor. Fikir, medeniyet, kültür dünyasında güçlü olacaksınız. Bizim, güçlü bir geçmişimiz var. Sadece bu güçlü geçmişimizden güç ve enerji alarak geleceği şekillendirecek nesillere ihtiyacımız var” diye konuştu.

“Kitabı tekrar hayatımızın merkezine yerleştirmeliyiz”

Selçuk Üniversitesi Kitap Fuarında olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Onursal Başkanı D. Mehmet Doğan da, “Dünya değişim dönemlerine mahsus ağır meselelerle bizi kuşatıyor. Her şeye rağmen esas gündemimizi unutmamalıyız. Asırları aşan kudretli bir dilimiz, zengin bir edebiyatımız, büyük şair ve yazarlarımız olduğu için ayakta ve güçlü olduğumuzu hatırdan çıkarmamalıyız. Dilimizin bize verdiği gücü bilerek edebiyatımızın bizi ayakta tuttuğunu görerek adımlarımızı atmalıyız. Bu topraklar üzerindeki varlığımızın gerçek şahitleri kütüphanelerdir. Yazılı hale getirdiğimiz zihin ürünlerimiz, tabii varlığı üzerine eklediğimiz, kimlik vesikasıdır. Geçmişimiz kitaplardadır. Yeni iletişim araçlarının tüketici niteliği ve dağıtıp çoğalttığı sığ kitle kültürü kitabın düşmanıdır. Okumadan sadece seyir edip dinleyerek zihnimizi geliştiremez, kişiliğimizi bulamayız. Kitabı tekrar hayatımızın merkezine yerleştirmeliyiz. Dünü okumalıyız, bugünü bilmeliyiz. Çünkü yarının kitabı yazmak için buna ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin tarafından TYB Onursal Başkanı D. Mehmet Doğan’a hediye takdim edildi. SÜ Kültür Sanat Merkezi binasında gerçekleşen, Selçuk Üniversitesi Kitap Fuarı açılış törenine SÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Konya Yazma Eserler Bölge Müdürü Bekir Şahin, TYB Onursal Başkanı D. Mehmet Doğan, SÜ Kültür Sanat Merkezi Sorumlusu ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mustafa Demirci, dekanlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Selçuk Üniversitesi Kitap Fuarı 6 Mayıs’a kadar çok sayıda yazar, şair, aydın ve yayınevlerini ağırlayarak kitapseverlerle buluşacak.