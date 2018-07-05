Selçuk Üniversitesi-KOP iş birliğiyle “KOP’ta Girişim” başlıyor

Kalkınma Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Selçuk Üniversitesi (SÜ) ve Konya Teknokent iş birliği ile KOP Bölgesinde girişimcilik kültürünün geliştirilmesini amaçlayan önemli bir projeyi hayata geçiriyor.

KOP İdaresinin, 2018 yılı yatırım programında yer alan “Ar-Ge ve Girişimciliğin Geliştirilmesi Programı" kapsamında desteklediği, “KOP Bölgesinde Girişimcilik Kültürünün Geliştirilmesi” projesi için imzalar atıldı. Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı ve Konya Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Birol Dağ’ın imzaladığı protokol ile girişimcilerle melek yatırımcıları bir araya getirecek koşullar sağlanacak.

“Gerçek üniversite-sanayi iş birliği bu projede hayata geçecek”

Avrupa Birliğine uyum sürecinde, ülkemizin girişimcilik, Ar-Ge ve yenilikçilik hizmetleri konularında ihtiyaç duyduğu alt yapıların hazırlanmasına katkı sağlanmak, AB’ye üye ülkelerdeki meslek gruplarının günümüzdeki durumu ve gelecekteki eğilimleri dikkate alınarak, programa dahil olan kurum ve kuruluşlarımız arasında etkin bir iş birliği kültürünü oluşturarak, Türk girişimci ve yatırımcılar için çeşitli eğitim programları hazırlanacağını ifade eden SÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, “Projenin uygulanacağı Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde’de ihtiyaç duyulan Ar-Ge ve yenilikçilik alanlarında girişimcilik faaliyetleri desteklenerek teşvik edilecek. Bu 4 vilayetteki melek yatırımcıların ve fikirlerin buluşacağı bir platformun oluşması çok önemlidir. Selçuk Üniversitesi kurumsal olarak, Teknokent mevzuat yönüyle ve KOP’da yatırım desteğini verecektir. İleri seviyede eğitim standartları dikkate alınarak yenilikçilik, Ar-Ge ve teknoloji konusundaki girişimcilik için eğitim programları geliştirilecek. Ülkemizde her geçen gün azalan işsizlik ve üniversitelerimizin yaygınlaşmasıyla artan eğitim imkanları doğrultusunda bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Başta sanayiciler olmak üzere tanımlanan alanlarda ihtiyaç duyan ve bu faaliyetlerin çıktılarından yararlanan kişilerin daha nitelikli ve sağlıklı hizmet almasını istiyoruz. Bölge ekonomisine katkı sağlayacak nitelikli nüfus ve girişimci profili oluşturarak, yeni iş fikrinin geliştirilmesi ve başarılı olarak iş planına dönüştürülmesi, bu süreçte iş fikrinin ticari anlamda karşılık bulabilmesi, ön kuluçka hizmeti ile girişimci yeteneğin geliştirilmesi, iş fikrinin olgunlaştırılması, girişimcilerimizin gerçek potansiyellerini ortaya koyabilecek güç birliği ve şirket evliliklerini teşvik etmek ve patent destek programı kapsamında desteklenerek koruma altına alınmaları bizim bu projeden beklediğimiz çıktılar olacaktır” şeklinde konuştu.

“KOP bölgesindeki girişimcilerin ellerinden tutacağız”

KOP Bölgesini entegre bir bakış açısıyla ele alarak bölgenin sürdürülebilir kalkınması için çalışmalarını çok sektörlü olarak yürüttüklerini ifade eden KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, proje ile girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması, yenilikçi ürün ve fikirlerin ticarileşmesine fırsat tanınması, girişimcilik ekosistemini güçlendirerek yatırımcılarla buluşturulması ve uluslararası pazarlarda yer almalarına imkan tanınmasını amaçladıklarını söyledi. Elinde hayata geçmeyi bekleyen iş fikirleri bulunan girişimcilerin ellerinden tutmayı amaçladıklarını vurgulayan Başkan Bostancı, “İlk önceliğimiz, yüksek teknoloji gerektiren iş fikrine sahip girişimci ve girişimci adaylarının proje fikirlerini ’Fikri Mülkiyet Hakları’ çerçevesinde korunma altına alınmasını sağlamak. Ardından hali hazırda korunan bu fikirleri ulusal ve uluslararası pazarlara sunmak ve ticarileştirilmesini sağlamak için koçluk hizmeti vermeyi amaçlıyoruz. Bu amaçla proje kapsamında seçilecek girişimcilerimiz için ‘Kişisel Gelişim’, ‘İş Planı ve Başvurusu’, ‘Teknik’ ve ‘Girişimcilik Ön Eğitimi’ verilecek. Potansiyel yatırımcılara ise ‘Melek Yatırımcılık’, ‘Stratejik Yatırımcılık’ ve ‘Finansal Yatırımcılık’ konularında eğitimler verilecek. Böylece Girişimci Yatırım Fonları ve Melek Yatırım Fonlarından destek alabilmek için gerekli donanıma ve altyapıya sahip firmalar oluşturarak, Bölgesel Melek Yatırım Ağının altyapısının oluşturmak istiyoruz” diye konuştu.