Selçuklu Belediyesi 2019 Proje Destek Programına başvurular başlıyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi 2019 yılı Proje Destek Programı’na başvurular 15 Ekimde başlayacak.

Selçuklu Belediyesi tarafından Selçuklu’nun yaşam kalitesine katkı sağlamak amacıyla yürütülen ve geleneksel hale gelen "Proje Destek Programı"na başvurular başlıyor. 2019 yılı Proje Desteğinden faydalanmak isteyenlerin 15 Ekim -15 Kasım 2018 tarihilerine kadar projelerini Selçuklu Belediyesine elden teslim etmeleri gerekiyor. Konu ile ilgili basın toplantısı düzenleyen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, bu yıl 4.’sü gerçekleştirilecek Proje Destek Programı için tanıtım toplantısı gerçekleştirdi.

Proje başvuruları 15 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında

Selçuklu Belediyesi Proje Desteğinin 3 yıldır başarıyla sürdürülen bir program olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Proje destek programının şehrin yönetimine ve yaşam kalitesine yönelik önemli bir fırsat olduğunu ifade ederek, 2019 Proje Desteği’nin kapsamı hakkında bilgiler verdi. Başkan Pekyatırmacı, "2019 yılına ait proje destek programının planlaması yapıldı ve duyuru aşamasına gelindi. Kişiler, kurum ve kuruluşlar, öğrenci toplulukları, sivil toplum kuruluşları 15-Ekim- 15 Kasım 2018 tarihleri arasında projelerini teslim etmeleri gerekiyor. Programa belediyemizin desteği nakdi yardım şeklinde olmayacak, komisyon tarafından kabul edilen projenin uygulama aşamalarından ilgili harcama kaleminden desteklenmesi şeklinde yürütülecek. Proje içeriğimiz belediye tarafından gerçekleştirilecektir. Program ile ilçede yaşayanların yönetimine katılımı ve ilçe gelişimine katkı sağlamaları hedeflenmektedir. Program ile Sivil toplum kuruluşlarımızın fikir ürettikleri ama uygulayamadıkları şehre dair projelerinin desteklenmesi ve hep birlikte uygulanmasını amaçlıyoruz. Bu program aslında katılımcı bir anlayışla şehri yönetme düşüncesi. Buna bu zamana kadar destek veren bütün sivil toplum kuruluşlarımıza, derneklerimize bu zamana kadar yaptıkları çalışmalardan dolayı ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

"Proje desteği şehre değer katıyor"

Programa ilişkin duyuruların Selçuklu Belediyesi web sitesinden yapılacağını ifade eden Başkan Pekyatırmacı, “Program kapsamında oluşturulacak komisyonun başvuruları değerlendirmesinin ardından projeler Ocak 2019 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacak. Projelerimin içeriği 5393 sayılı belediye kanunun 14. maddesinde belirtilen belediyenin görev ve sorumlulukları kapsamında Selçuklu Kültür ve Medeniyetinin ve Selçuklu İlçesinin tanıtılması konularını da içermesi gerekiyor. Program kapsamında uygulanacak projelerin şehrimize katma değer sağlayacağına inanıyorum. Toplumumuzun hayallerini süsleyen birçok güzelliğin ortaya çıkacağını düşünüyor, başvuru şartlarını taşıyan kişi, öğrenci toplulukları, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının proje destek çağrımızı duymalarını ve bu şehre hizmet için ortaya çıkan bu imkanı en iyi şekilde değerlendirmelerini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Ekonomik mücadeleye ilişkin açıklamalarda da bulunan Başkan Pekyatırmacı, "Ülkemizde şu anda devam eden ekonomik bir mücadele var. Bununla ilgili devletimiz, hükümetimiz gerekli tedbirleri alıyor. Devlet millet el ele bu süreci en iyi şekilde atlatacağız ve bundan sonraki süreçte de ülkemiz, milletimiz çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecek. Bizim buna inancımız tam. Hazine ve Maliye Bakanımızın yaptığı açıklamalar doğrultusunda da inşallah enflasyonla topyekün mücadelede hep birlikte hem şirketlerimizle, kuruluşlarımızla hem yerel yönetimlerimizle hem merkezi kuruluşlarımızla bu mücadeleyi de en iyi şekilde sürdürerek enflasyon belasını da başımızdan atacağız" şeklinde konuştu.

Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen programa AK Parti Konya Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Fatih Özboyacı, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmcı, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Muhsin Görgülügil, Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER) Konya Şube Başkanı Mehmet Kanmaz, belediye başkan yardımcıları ile ulusal ve yerel medya temsilcileri katıldı.