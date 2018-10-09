Selçuklu Belediyesinin 2019 bütçesi 545 milyon TL

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesinin 2019 yılı bütçesi 545 milyon TL olarak kabul edildi.

Selçuklu Belediyesi, Ekim ayı Meclis toplantısında 2019 yılı bütçesi görüşüldü. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’nın başkanlığında toplanan mecliste, 2019 yılı bütçesi 545 milyon TL olarak belirlendi. Selçuklu Belediyesi meclis salonunda toplanan meclis üyeleri müdürlük bütçe kalemlerini tek tek görüşerek oyladı. 2019 bütçe kaleminde en büyük pay 80 milyon TL ile Fen İşleri Müdürlüğüne ayrılırken Kentsel Tasarım Müdürlüğüne 63 milyon TL, Park ve Bahçeler Müdürlüğü de 55 milyon TL bütçe belirlendi. Bütçede 2019 yılında sermaye giderleri yaklaşık 199 milyon TL olarak öngörüldü.

2019 bütçesinin hayırlı olması temennisinde bulunan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 2019 yılının Selçuklu Belediyesi için verimlilik ve tasarrufu ön planda tutarken aynı zamanda hizmetlerin de artarak devam edeceği bir yıl olacağını ifade etti. Pekyatırmacı, “Selçuklu’da 2019 yılında da fiziki yatırımlarımızın yanı sıra eğitim, kültür, sağlık ve diğer alanlardaki yatırımlarımıza devam edeceğiz. Hem hükümetimizin yayınladığı genelgeler doğrultusunda hem de belediyemizin aldığı kararlar doğrultusunda tasarruf tedbirlerini de uygulayarak ve verimliliği arttırıcı tedbirleri de almak suretiyle 2019 yılı içerisinde çok daha iyi bir yatırım dönemini geçirmeyi arzu ediyoruz. Bununla ilgili verdiğiniz destekten dolayı da tüm meclis üyesi arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum, 2019 bütçemizin Selçuklu’ya hayırlı olmasını diliyorum" dedi.