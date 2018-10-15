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15 Ekim 2018 Pazartesi 14:46

Selçuklu’da 4.Proje Destek Programına başvurular başladı

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi 2019 yılı 4. Proje Destek Programı’na başvurular başladı.Selçuklu Belediyesi tarafından Selçuklu’nun yaşam kalitesine katkı sağlamak amacıyla yürütülen ve geleneksel hale gelen "Proje Destek...

Selçuklu'da 4.Proje Destek Programına başvurular başladı
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Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi 2019 yılı 4. Proje Destek Programı’na başvurular başladı.

Selçuklu Belediyesi tarafından Selçuklu’nun yaşam kalitesine katkı sağlamak amacıyla yürütülen ve geleneksel hale gelen "Proje Destek Programı"na başvurular başladı. 2019 yılı Proje Desteğinden faydalanmak isteyenlerin 15 Ekim -15 Kasım 2018 tarihilerine kadar projelerini Selçuklu Belediyesi’ne elden teslim etmeleri gerekiyor.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 4. Proje Destek Programının şehrin yönetimine ve yaşam kalitesine yönelik önemli bir fırsat olduğunu ifade etti. Başkan Pekyatırmacı, “Program ile ilçede yaşayanların yönetimine katılımı ve ilçe gelişimine katkı sağlamalarını hedefliyoruz. Proje desteğimizden faydalanmak isteyen tüm kişi, kurum ve kuruluş, öğrenci toplulukları, sivil toplum kuruluşlarımızı 15-Ekim- 15 Kasım 2018 tarihleri arasında projelerini teslim etmeleri çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Proje desteğinin katılımcı yönetim anlayışının bir tezahürü olduğunu ve doğrudan bir para yardımı değil, projelerin desteklenmesi şeklinde olacağını ifade eden Başkan Pekyatırmacı, "Proje başvuruları oluşturulan komisyonumuz tarafından titizlikle değerlendirildikten sonra destek almaya hak kazanan projeler belediyemiz tarafından kamuoyu ile paylaşılacaktır. Program kapsamında uygulanacak projelerin şehrimize katma değer sağlayacağına inanıyor, şehre hizmet için ortaya çıkan bu imkanın en iyi şekilde değerlendirmelerini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Selçuklu Belediyesi; proje destek programı kapsamında 2016 yılında 27 proje için 1 milyon 100 bin lira, 2017 yılında 35 proje için 2 milyon 811 bin lira, 2018 yılında ise 66 projeye için yaklaşık 3 milyon TL’ye yakın destek verdi.
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