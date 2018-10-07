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07 Ekim 2018 Pazar 13:07

Selçuklu’da etiket denetimi

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi zabıta ekipleri, döviz kurlarındaki hareketlilik bahanesiyle bazı ürünlerin fiyatlarında artış yapılarak "haksız kazanç" elde edilmesini engellemek amacıyla denetim yaptı.Ticaret İl Müdürlüğü...

Selçuklu'da etiket denetimi
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Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi zabıta ekipleri, döviz kurlarındaki hareketlilik bahanesiyle bazı ürünlerin fiyatlarında artış yapılarak "haksız kazanç" elde edilmesini engellemek amacıyla denetim yaptı.

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleriyle ortak yapılan denetimlerde büyük firmalara ait zincir marketler ve yerel marketlerdeki fiyat ve etiketler tek tek kontrol edildi. Ekipler, markette rafları dolaşarak etiketleri inceleyip fahiş oranda fiyat artışı yapılıp yapılmadığını tespit etmeye çalıştı. Zabıta ekipleri, özellikle marketlerde denetim yaparken, yerli ürünlerdeki fiyat etiketlerindeki artışları kontrol etti. Ayrıca 3 Ekim 2018 itibari ile kullanılması zorunlu hale gelen yerli üretim logolarının da kullanılıp kullanılmadığı denetlendi.

“Fırsatçılığa izin vermeyeceğiz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın marketlerdeki afaki fiyat artışlarının zabıtaya bildirilmesi yönündeki açıklamasının ardından çalışmalara hızlı bir şekilde başlandığını dile getiren Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Dolardaki kur artışını fırsat bilip spekülatif artışlarla vatandaşlarımızı mağdur etmenin peşinde olanların karşısındayız. Zabıta ekiplerimizin yaptığı rutin denetimleri arttırarak vatandaşlarımızdan da gelen ihbarlar doğrultusunda denetimlerimizi sıklaştırdık. Zabıta ekiplerimiz reyonlarda satılan ürünlerin günlük reyon fiyatı ile 3 ay önceki reyon fiyatları karşılaştırılıp usulsüz ve fahiş fiyat artışı olup olmadığının tespitini yapıyor. Ticaret ahlakına uymayan, haksız zamlarla devletimizi ve milletimizi zor duruma sokacak her türlü faaliyetin karşısındayız. Tüm Selçuklu sınırları içerisinde denetimlerimiz aralıksız devam edecek. Ülkemiz üzerinde oynanan oyunları sadece daha çok çalışarak ve milletimizle el birliği ile ortadan kaldırabiliriz. Tek derdi vatan olan ve ülkesini seven vatandaşlarımızla birlikte hep beraber bulunduğu gemiyi batırmaya çalışan bu fırsatçılara karşı duracağız. Bu noktada tüm hemşehrilerimizden daha fazla hassasiyet göstereceklerinden şüphem yok. Dün olduğu gibi bugün ve bizleri güzel günlerin beklediği yarının Türkiye’sinde bizi biz yapan birlik beraberlik duygusu içerisinde mücadelemizi vereceğiz” dedi.
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