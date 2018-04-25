KONYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Nisan 2018 Çarşamba 14:47

Selçuklu’da kamulaştırmaya 111 milyon ödendi

Konya’nın Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından yürütülen kamulaştırma çalışmaları ile yeni yolların açılması, park ve yeşil alan yapımı, sosyal tesis yapımı gibi projeler ilçeye kazandırıldı.Selçuklu Belediyesinden yapılan açıklamada,...

Selçuklu'da kamulaştırmaya 111 milyon ödendi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Konya’nın Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından yürütülen kamulaştırma çalışmaları ile yeni yolların açılması, park ve yeşil alan yapımı, sosyal tesis yapımı gibi projeler ilçeye kazandırıldı.

Selçuklu Belediyesinden yapılan açıklamada, 2009-2018 yılları arasında kamulaştırma çalışmalarına 111 milyon TL’nin üzerinde bedel ödendiği belirtilerek, “Halkın istek ve ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Selçuklu Belediyesi, 2009-2018 yılları arasında birçok mahallede kamulaştırmaya giderek ilçeye modern tesisler kazandırdı. Hocacihan, Sille, Dikilitaş, Yazır, Selçuk, Yeni Selçuk, Kılıçarslan, Özlem, Molla Gürani, Kayacık, Hacıkaymak, Şeker Murat, Mimar Sinan, Musalla Bağları, Sarayköy mahallelerinde imar uygulamaları ile oluşturulan resmi kurum parsellerindeki vatandaşlara ait 3 bin 740 adet hisse kamulaştırılarak karşılığında hisse sahibi vatandaşlara toplam 8 milyon 344 bin 535 TL bedel ödendi. Yürütülen bu kamulaştırma çalışmaları ile yüzme havuzları, spor tesisleri, mahalle konakları ve yaşam merkezleri gibi modern yapılar ilçeye kazandırıldı. Sosyal tesislerin yanı sıra yol, park yapımı ve özel proje çalışmaları içinde kamulaştırma yapan Selçuklu Belediyesi, muhtelif mahallelerde imar yollarında kalan toplam 129 adet arsa, bina, müştemilat ve ağaç kamulaştırması için vatandaşlara toplam 92 milyon 767 bin 365 TL bedel ödedi. Sosyal tesis, park ve yeşil alan, yol yapımı için yapılan kamulaştırma çalışmalarının yanı sıra Selçuklu Belediyesi izale-i şuyu davalarına katılarak toplam 47 bin 964 metrekare arsa için, toplam 4 milyon 907 bin 347 TL bedel ödedi. Sosyal belediyecilik kapsamında birçok proje yürüten Selçuklu Belediyesi, izale-i şuyu davalarına da katılarak vatandaşların mağdur olmalarının önüne geçerek belediyeye uygun fiyatla arsa sağladı” denildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku