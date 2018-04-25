Selçuklu’da kamulaştırmaya 111 milyon ödendi

Konya’nın Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından yürütülen kamulaştırma çalışmaları ile yeni yolların açılması, park ve yeşil alan yapımı, sosyal tesis yapımı gibi projeler ilçeye kazandırıldı.Selçuklu Belediyesinden yapılan açıklamada,...

Konya’nın Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından yürütülen kamulaştırma çalışmaları ile yeni yolların açılması, park ve yeşil alan yapımı, sosyal tesis yapımı gibi projeler ilçeye kazandırıldı.

Selçuklu Belediyesinden yapılan açıklamada, 2009-2018 yılları arasında kamulaştırma çalışmalarına 111 milyon TL’nin üzerinde bedel ödendiği belirtilerek, “Halkın istek ve ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Selçuklu Belediyesi, 2009-2018 yılları arasında birçok mahallede kamulaştırmaya giderek ilçeye modern tesisler kazandırdı. Hocacihan, Sille, Dikilitaş, Yazır, Selçuk, Yeni Selçuk, Kılıçarslan, Özlem, Molla Gürani, Kayacık, Hacıkaymak, Şeker Murat, Mimar Sinan, Musalla Bağları, Sarayköy mahallelerinde imar uygulamaları ile oluşturulan resmi kurum parsellerindeki vatandaşlara ait 3 bin 740 adet hisse kamulaştırılarak karşılığında hisse sahibi vatandaşlara toplam 8 milyon 344 bin 535 TL bedel ödendi. Yürütülen bu kamulaştırma çalışmaları ile yüzme havuzları, spor tesisleri, mahalle konakları ve yaşam merkezleri gibi modern yapılar ilçeye kazandırıldı. Sosyal tesislerin yanı sıra yol, park yapımı ve özel proje çalışmaları içinde kamulaştırma yapan Selçuklu Belediyesi, muhtelif mahallelerde imar yollarında kalan toplam 129 adet arsa, bina, müştemilat ve ağaç kamulaştırması için vatandaşlara toplam 92 milyon 767 bin 365 TL bedel ödedi. Sosyal tesis, park ve yeşil alan, yol yapımı için yapılan kamulaştırma çalışmalarının yanı sıra Selçuklu Belediyesi izale-i şuyu davalarına katılarak toplam 47 bin 964 metrekare arsa için, toplam 4 milyon 907 bin 347 TL bedel ödedi. Sosyal belediyecilik kapsamında birçok proje yürüten Selçuklu Belediyesi, izale-i şuyu davalarına da katılarak vatandaşların mağdur olmalarının önüne geçerek belediyeye uygun fiyatla arsa sağladı” denildi.