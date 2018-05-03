Selçuk’ta “Tarım, Ekonomi ve Modernizasyon” konferansı yapıldı

Selçuk Üniversitesinin düzenlediği Gıda, Tarım ve Hayvancılık Eski Bakanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik’in konuşmacı olarak katıldığı “Tarım, Ekonomi ve Modernizasyon” konulu konferans gerçekleştirildi.

İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi konferans salonunda düzenlenen programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikret Akınerdem, “Sevgili gençler siz ülkemizin nasıl teminatıysanız tarım da ülkemizin geleceğinin teminatıdır. Eskiden sadece gıdayla anılan tarım, bugün çevre ve enerjiyle de anılmaya başlanmıştır. Bu bakımdan tarım, sadece ziraat ve veterinerlik değil, bütün bilim dallarının içine alan bir sektördür. Bir ülkede tarımsal üretim yeterliyse o ülkenin geleceği de garanti altındadır. Bu konferans sizin de geleceğe hazırlanmanızı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

“Tarım, Ekonomi ve Modernizasyon” konulu konferansın önemine dikkat çeken Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Eski Bakanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik’in deneyim ve tecrübelerinin büyük olduğunu belirterek, kitaplardaki teorik bilgilerden çok daha büyük önem arz ettiğini söyledi.

“Temsilde adalet ve yönetimde istikrar 25 Haziran’da sağlanacaktır"

Selçuk Üniversitesinde olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Gıda, Tarım ve Hayvancılık Eski Bakanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik, dünya ve ülke gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Dünya ve Türkiye gündemine dair değerlendirmelerde bulunan Çelik, “Doğu ve Batı arasında son derece gerilimli bir dönem yaşanıyor. Bu gerilim aslında Orta Doğu merkezli bir gerilimdir. Ülkemizde ise seçim süreci ve tarihi belirlendi. Hem ülkemiz açısından hem bölgemiz açısından sorunların yaşandığı hem de küresel anlamda birçok planların yapıldığı bir süreçteyiz. Türkiye, başkasının kurduğu oyuna nesne olacağına kendi politikalarının öznesi olurum, anlayışını hâkim kıldığı için Türkiye’ye bu projelerin şu an itibariyle sökmediğini bilmenizi isterim. Böyle bir ortamda Türkiye 24 Haziran seçim sürecine gidiyor. Umuyoruz ki 25 Haziran’da daha istikrarlı, kaptanının seçmiş olduğu hedefleri doğrultusunda koşan bir Türkiye, 25’inden sonra yeni yoluna koyulur. Temsilde adalet, yönetimde istikrar 25’inde sağlanacaktır” diye konuştu.

“Dünyada gıda ve suya ulaşma sorunu yaşanıyor"

En önemli gündem maddesinin dün, bugün ve yarın da tarım olduğunun altını çizen Milletvekili Çelik, “Tarım, hiç eskimeyecek olan bir gündem maddesidir. Medeniyetlerin kuruluşunda tarım ana görev ifa etmiştir. Birçok medeniyetin tarıma dayalı olduğunu biliyorsunuz.

Küresel anlamda baktığınız zaman 4,9 milyar hektar dünyada tarıma elverişli arazi var. Bu arazilerin 1,4 milyar hektarı arazi kullanılabiliyor. Dünyadaki toplam üretim hâsılası yaklaşık 76 trilyon dolardır. Tarım ürünlerinin buradaki payı 3,2 trilyon dolardır. Şu an dünyada 51 ülkede gıdaya ulaşma sorunu var. 90 ülke ise suya erişimde sıkıntı yaşıyor. 141 ülkede gıda ve suya erişimde ciddi sorunlar yaşanıyor. Dünyada 7,5 milyar insandan 2 milyarı açlık ve yoksullukla savaşıyor. 800 milyon insan çok perişan durumda çünkü açlar. Ama buna karşı 650 milyon insan ve toplamda da 1,9 milyar insan ise obez veya aşırı kilolu olduğunu görüyoruz. Tablo dünyada bu şekildedir” şeklinde konuştu.

“Mesleğinizi toprakla buluşarak icra edin"

Öğrencilere tavsiyelerden bulunan Şanlıurfa Milletvekili Çelik, bilgi birikimlerini mutlaka sahada değerlendirmelerini, mesleklerini toprakla buluşarak icra etmeleri gerektiğini söyledi. Türkiye’de tarımı rakamlarla açıklayan Şanlıurfa Milletvekili Çelik, “Türkiye’de 24 milyon hektar tarıma elverişli arazimiz, 3 milyon çiftçimiz, 14,6 milyon meramız ve 1 milyon hektar su alanımız var. Tarım Bakanlığı yaptığım dönemde tarımda planlı bir yönetim olmadığını gördük. Bu durumun üreticiye çok ciddi faturaları oldu. Türkiye’yi 941 havzaya bölerek havza bazlı destekleme modeline geçtik. Havzayı ülke ihtiyaçlarına göre belirleyerek yolumuza koyulduk. Bu çok tarihi bir karardır. Tarımda desteklemeler arttı. Türkiye’de 192 ovayı tarımsal sit alanı ilan ettik. Toprağın bilinçsizce kullanımı neticesinde organik madde oranını arttırmak için 941 havzaya gübre kılavuzu dağıttık. Toplulaştırma, sulama ve tohum sektöründe birtakım çalışmalar yaptık. Tüm tespit ettiğimiz projelerimizin adına milli tarım dedik. Çünkü eğitim, savunma ve kutsal topraklarımızdaki üretim anlayışı da mutlaka milli olmalıdır” dedi. Türkiye’de 1990 yılında 42 milyon hektar olan toprak alanının 2017 yılında 88 milyona düştüğünü belirten Şanlıurfa Milletvekili Çelik, “4 milyon hektar arazi betonlaşmış. Bu şekilde gidersek Türkiye’nin toprağı saksıda olacak. Betonlaşma anlayışı sürerse 100 yıl sonra gelecek nesiller toprağı göremeyecek. Tarımda ürettiklerimize katma değer sağlamak gerekiyor. İnovasyonun yanında markalaşma son derece önemlidir” diye konuştu. Program sonunda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ay, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Eski Bakanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik’e hediye takdiminde bulundu.

Rektör Şahin’e ziyaret

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Eski Bakanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik ve AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin’i ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Şahin, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Eski Bakanı Çelik’e bir tablo hediye etti. Konferansa, “Tarım, Ekonomi ve Modernizasyon” konulu konferansa Gıda, Tarım ve Hayvancılık Eski Bakanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik, AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Genel Sekreter İbrahim Halıcı, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ay, Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikret Akınerdem, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.