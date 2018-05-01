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01 Mayıs 2018 Salı 16:55

Selçuk’ta “Yaşam Boyu Başarı Ödülü” konferansı yapıldı

Selçuk Üniversitesi (SÜ) tarafından düzenlenen “Yaşam Boyu Başarı Ödülü” konferansı Prof. Dr. Malik Badri’nin katılımıyla gerçekleştirildi.İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinde ders veren Prof. Dr. Malik Badri’nin katılımıyla...

Selçuk'ta 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü” konferansı yapıldı
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Selçuk Üniversitesi (SÜ) tarafından düzenlenen “Yaşam Boyu Başarı Ödülü” konferansı Prof. Dr. Malik Badri’nin katılımıyla gerçekleştirildi.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinde ders veren Prof. Dr. Malik Badri’nin katılımıyla Süleyman Demirel Kültür Merkezinde gerçekleşen “Yaşam Boyu Başarı Ödülü” konferansına akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Prof. Dr. Malik Badri, İslami psikoloji ve bir kaynak olarak Kur’an-ı Kerim’deki Peygamber kıssalarından söz etti. Prof. Dr. Badri aynı zamanda Allah’ın Peygamberleri nasıl seçtiği konusuna da değindi.

Hazreti Yusuf’un hayatına dair kesitler anlatan Prof. Dr. Malik, rüyaların şeytani, nefsani ve Rahman-i olmak üzere üçe ayrıldığını dile getirerek, “Şeytani rüyalar, anlamsız ve kafa karıştırıcıdır. Nefsani rüyalar; insanların kendi nefsinden kaynaklanan rüyalardır. Rahmani rüyalar ise Allah’tan gelen rüyalardır. Müslüman ya da kafir herkes bu tür rüyaları görür. Çünkü herkeste ilahi bir yön vardır. Rüyalarda insanlara özel bir mesaj mevcuttur. Hazreti Yusuf’un gördüğü rüyalarda da önemli psikolojik unsurlar vardır. Rüyaların gerçekten bir anlamı var mıdır? Yoksa rüyalar gelişi güzel gördüğümüz şeyler midir? Bilim bu konuda bize rüyaları neden gördüğümüzü açıklayamıyor” diye konuştu.

Prof. Dr. Malik, Sigmund Freud’un rüyalarla ilgili düşüncelerinin kabul edilebilir olmadığının da altını çizerek rüyaların birtakım mesajlar taşıdığını söyledi. Yusuf Suresinde bazı ilhamlar olduğunun altını çizen Prof. Dr. Malik, “Bu surede psikosomatik hastalık izlerini de görüyoruz. Yani psikolojik sebeplerle ortaya çıkan bedensel rahatsızlıklar vardır. Örneğin; öfke nedeniyle tansiyonu sürekli yükselen bir insanda zamanla tansiyon hastalığı görülebiliyor. Dolayısıyla psikolojik durumlar insanlarda birtakım bedensel rahatsızlıklara sebep olabiliyor” şeklinde konuştu.
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