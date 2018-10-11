Seydişehir Belediyesi performans değerlendirmesinde 9. Sırada

AK Parti Genel Merkezinin hayata geçirdiği Ak Belediyeler değerlendirme sıralamasında Konya’nın Seydişehir İlçe Belediyesi 9’uncu sırada yer aldı.

Türkiye genelinde Büyükşehir İlçe Belediyeleri arasında yapılan değerlendirme analiz sonuçlarına göre Seydişehir Belediyesi 227 Büyükşehir İlçe Belediyesi arasında ilk 10’a girdi.

Başkan Tutal, göreve geldikleri tarihten itibaren hizmetle dolu geçen çalışmaların meyvesini vermeye başladığını kaydetti. Ak Belediyeler kimlik kartı analiz sonuçlarının açıklandığını kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, “Kültürel Belediyecilik, Hizmet Belediyeciliği, Katılımcı Belediyecilik, Çevre Dostu Belediyecilik, ve Sosyal Belediyecilik anlamında 5 kategoride yapılan hizmetlerin grafiklerinde Seydişehir Belediyemiz 227 Büyükşehir İlçe Belediyemiz arasında 9.sırada yer aldı. Konya, İstanbul, Ankara ve diğer Büyükşehir Belediyelerimizin ilçe belediyeleri ile eş değer bir konumdayız. Türkiye genelinde AK Parti Büyükşehir İlçe Belediyeleri arasında genel ortalama notu 40.11 iken Seydişehir Belediyemizin değerlendirme notu 64.22’dir"dedi.

Başkan Tutal, “AK Parti genel merkezimizin hazırlamış olduğu Ak Belediyeler kimlik kartı uygulamalarında belediyecilik ilgili çalışmalarımızda ilçemiz Türkiye ortalamasının üzerinde. Bu başarı sadece benim ve ekibimin başarısı değil, bizlere güvenen ve teveccüh eden Seydişehirli hemşehrilerimin başarısıdır. Ak belediyecilik hizmet belediyeciliğidir. Toplumu kucaklayan, çevreyi kucaklayan bir anlayışla belediyecilik yapan bir anlayış içerisindeyiz. Hizmetlerimize birlik ve beraberlik içinde, kırsaldan merkeze kadar koordineli bir şekilde devam ediyoruz” diye konuştu.