Seydişehir Belediyesinden “Gönüllü Ol, Gönül Al” projesi

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediyesi "Gönüllü Ol, Gönül Al" projesiyle yaşlı, yetim,dul ve ihtiyaç sahibi insanlar tespit ediliyor.

Seydişehir Belediyesi tarafından başlatılan "Gönüllü Ol, Gönül Al" projesi ile yaşlı, yetim, dul ve ihtiyaç sahibi insanların tespit edilerek gönüllü vatandaşların arasında toplumsal bir bağ kurulması hedefleniyor.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak başlatılan projede yer almak isteyen gönüllüleri, ihtiyaç sahibi ile aralarında oluşturacakları köprü, kardeşlik ve yardımseverliğe davet ediyor. Başkan Mehmet Tutal, “Gönüllü Ol, Gönül Al" projesine katılmak isteyenlerin http://gonulluolgonulal.com internet adresi üzerinden veya Seydişehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğüne gelerek kayıt yaptırabileceklerini belirtti. Projenin yeni olduğunu kaydeden Başkan Tutal, “Belediye olarak üstümüze düşen görevleri yerine getirirken toplumsal kalkınmada gönüllülük esasının gücünü biliyoruz. Gönüllük esasına bağlı olarak yapılan çalışmalarda her zaman çok güzel sonuçlar elde edilmiştir. Bizimle birlikte yol alacak gönüllülerimizin sorumlulukları da görev alanları da büyük. Acıların, korkuların, kaygıların, yalnızlıkların paylaşıldıkça azalacağını, yardımlaşma ve dayanışma ile güçlüklerin aşılacağını düşünüyor, birliktelikle yürüyeceğimize inanıyoruz. Bizimle birlikte yürümek isteyen kardeşlerimizi ’Gönüllü Ol, Gönül Al’ projemizde bizimle birlikte çalışmaya ve birlikte yürümeye davet ediyoruz" şeklinde konuştu.