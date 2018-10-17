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17 Ekim 2018 Çarşamba 12:00

Seydişehir Halk Eğitim Merkezi binasının yıkımına başlandı

Konya’nın Seydişehir İlçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Düğün Salonu yıkımına başlandı.Yıkımı yapılan ve toplamda bin 912 metrekarelik alan ise yeşil alan olarak vatandaşların hizmetine sunulacak. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü...

Seydişehir Halk Eğitim Merkezi binasının yıkımına başlandı
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Konya’nın Seydişehir İlçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Düğün Salonu yıkımına başlandı.

Yıkımı yapılan ve toplamda bin 912 metrekarelik alan ise yeşil alan olarak vatandaşların hizmetine sunulacak. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ise Mahmut Esat Ortaokulunun yeni banasına taşınması ile birlikte örgün ve yaygın eğitimine burada devam edecek.

Yıkım çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mehmet Tutal, “Uzun yıllardır hemşehrilerimize hizmet veren Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzün yıkım çalışmalarına başlandı. Daha öncesinde yıkım işlemlerini tamamladığımız İlçe Tarım Müdürlüğü binamızın bin 290 metrekarelik alanı ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzün bin 912 metrekarelik alanından oluşan toplamda 3 bin 100 metrekarelik alan halkımızın hizmetine yeşil alan olarak sunulacak. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz ise örgün ve yaygın eğitimine Mahmut Esat Ortaokulumuzun binasında daha rahat bir şekilde devam edecek" dedi.

İlçeye uzun yıllar hizmette kullanılan emektar binaların yıkılarak sosyal ve yeşil alanlar kazandırmak için istişareler sonucunda çalışmalar yaptıklarını kaydeden Başkan Tutal, yaptığımız istişareler ve görüşmeler sonucu ilçemize sosyal yaşam alanı kazandırmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımız oluşturduğumuz yeşil alanlarda huzurlu ve sağlıklı bir şekilde gönüllerince dinlenebilecek" diye konuştu.
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