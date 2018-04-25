Konya’nın Seydişehir İlçe Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Seydişehir Kitap Günleri sona erdi.Seydişehir Kitap Günleri 7 gün boyunca yazarların konferansları, imza günleri ve söyleşiler ile devam etti. Seydişehir Belediye...

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Seydişehir Kitap Günleri sona erdi.

Seydişehir Kitap Günleri 7 gün boyunca yazarların konferansları, imza günleri ve söyleşiler ile devam etti. Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Kitap Günlerini 30 bin kişinin ziyaret ettiğini kaydetti. 15 Temmuz Milli İrade Meydanında, 16 Nisan’da açılışı gerçekleştirilen Seydişehir Kitap Günleri, bir hafta süreyle on binlerce kitabı ve 19 yazarı ilçe halkıyla buluşturdu. Seydişehir Kitap Günleri, alanında uzman isimleri ağırladı. Mine Sota, Tolga Akpınar, Mete Yarar, Ahmet Melih Karauğuz, Kadri Sulak, Kahraman Tazeoğlu, Yavuz Bahadıroğlu, Talha Uğurluel, Ahmet Bulut, Hayati İnanç, Atilla Yaramış, Vural Kaya, Ayşe Ünüvar, Hüseyin Muşmal, Fatih Babaoğlu, Tuğba Coşkuner, Ali Aktaş, Turgay Güler ve Vehbi Vakkasoğlu konferanslara katıldı, söyleşilerde kitaplarını imzaladı.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, sosyal ve kültürel işlere de ağırlık vermeye başladıklarını belirterek, "Bu kapsamda kitap günleri, yazar günleri adı altında geçen yıl çalışma başlatmıştık. Geçen yıl yaptığımız çalışma toplum tarafından beğeni kazandı. Bunun üzerine eklemeler yaparak bu yıl ikincisini düzenledik. 19 yazar ve 50 binin üzerinde kitapla başlattığımız çalışmaları tamamladık. Öğrenciler ve velilerle görüşmelerimiz sonucunda gayet olumlu dönütler aldık. Beğenilen bir faaliyet oldu. Eğitimci bir belediye başkanı olarak öğrencilerimizin kitap okumaları, kitabı sevmeleri, kitapla buluşmaları aynı zamanda kitabın yazarıyla buluşmaları gayet memnuniyet vericiydi. Bizim arzu ettiğimiz de oydu" ifadelerini kullandı.

Başkan Tutal, açıklamasında gelecek yıla dair müjdeyi de vererek, "Önümüzdeki yıllarda bunu geleneksel hale getirip devam etmeyi hedefliyoruz. Katılımları için öğrencilerimize, velilerimize, Seydişehir halkına ve yazarlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.