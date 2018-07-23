Seydişehir’de Akçay Deresi kenarları cazibe alanı olacak

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, DSİ 4. Bölge Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan Akçay Deresi 2. kısım ıslah çalışmalarının devam ettiğini, çalışmaların tamamlanmasının ardından ise bu bölgenin...

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, DSİ 4. Bölge Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan Akçay Deresi 2. kısım ıslah çalışmalarının devam ettiğini, çalışmaların tamamlanmasının ardından ise bu bölgenin cazibe alanı olacağını kaydetti.

Başkan Tutal, Akçay Deresi ıslah çalışmalarının tamamlanmasının ardından Seydişehir’de bunaltıcı sıcaklardan kaçan vatandaşların Akçay Deresi kenarında serinleyeceğini ifade etti. Değirmenci Mahallesi güzergahından başlayan ve Demirciler Sanayine kadar uzanan Akçay Deresi ıslah çalışmalarının 2. etabının da tamamlanmak üzere olduğunu kaydeden Başkan Tutal; 2017 yılında başlayan dere ıslah çalışmalarımız etaplar halinde devam ediyor. Bu yıl çalışmalar tamamlanacak. Akçay deresi Seydişehir’de bağ arası denilen bölgeden geçiyor. Bu bölge Seydişehir’in eski ağaçlık ve doğal dokusunu koruyan bölgesi. Islah çalışmalarımız tamamlanınca derenin kenarlarında, çevre düzenlemesi yapılarak, yürüyüş yolları, yeşil alanlar ve derenin içine konulacak küçük sandallarla şehre farklı bir güzellik katılacak. Yazın kavurucu sıcaklarında Seydişehirli hemşehrilerimiz Meram bağlarında olduğunu gibi serinlemek ve hoşça vakit geçirmek için kendilerini bu bölgede bulacaklar" şeklinde konuştu.

Başkan Tutal, hemşehrileri için ferah mekanlar oluşturmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.