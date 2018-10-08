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08 Ekim 2018 Pazartesi 17:12

Seydişehir’de zabıta, tarife ve fiyat denetimi yaptı

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, usulsüz etiket, tarife ve fiyat kontrolü gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine Seydişehir Belediyesi zabıta ekipleri haksız...

Seydişehir'de zabıta, tarife ve fiyat denetimi yaptı
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Konya’nın Seydişehir İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, usulsüz etiket, tarife ve fiyat kontrolü gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine Seydişehir Belediyesi zabıta ekipleri haksız kazanç elde etmeye çalışan fırsatçılara yönelik harekete geçerek usulsüzlük karşısında denetimlerini sürdürüyor.

Başkan Tutal, Seydişehir genelinde üç haftalık bir süreden bu yana zabıta müdürlüğü ekiplerinin Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu’na uygun olarak fiyat etiketi denetimlerini halk pazarları, market ve bakkal gibi perakende satış yerlerinde sürdürdüğünü kaydetti. Belediye Başkanı Mehmet Tutal’ın talimatı üzerine zabıta ekipleri marketlerde ve bakkallarda rafları dolaşarak etiketleri inceleyip fahiş oranda fiyat artışı yapılıp yapılmadığını tespit etmeye çalışıyor. Vatandaşların haklarını korumak için gerekli tedbirleri almaya çalıştıklarını ifade eden Belediye Başkanı Tutal, herkesin hakkını hukukunu bilmesi gerektiğini kaydetti. Ülkenin son zamanlarda dış güçlerin ekonomik saldırısına maruz kaldığını kaydeden Başkan Tutal, "Şükürler olsun ki hükümetimizin dik duruşu ve sağlam politikaları çerçevesinde bu durum kontrol altına alındı. Ancak buna rağmen haksız kazanç elde etmek üzere bu durumdan faydalanan fırsatçılar bazı ürünlerde fiyat artışı yaparak vatandaşlarımıza sıkıntıya sokmak istiyorlar. Cumhurbaşkanımızın talimatları ile Seydişehir Belediyesi olarak ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde çalışarak fırsatçılara taviz vermiyoruz. Zabıta ekiplerimiz, şehir merkezinde bulunan bakkal ve marketleri, gezerek fiyat etiketi denetimlerini yapıyorlar. Ürünlere fahiş fiyat uygulayan işletmelere rastlanırsa gerekli cezai işlemler yapılacak. İlçemiz esnafımızın vatandaşları sıkıntıya düşürecek bir girişimde bulunmayacağını umut ediyorum. Ancak denetimlerimizi devam ederek, vatandaşlarımızın hakkını korumaya devam edeceğiz" dedi.
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