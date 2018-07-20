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20 Temmuz 2018 Cuma 16:33

Sorgun: "Cuma Buluşmaları güzel bir gelenek haline geldi"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Cuma Buluşmaları kapsamında Zafer Sanayi Cami’nde esnaflar ve...

Sorgun: 'Cuma Buluşmaları güzel bir gelenek haline geldi'
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Cuma Buluşmaları kapsamında Zafer Sanayi Cami’nde esnaflar ve vatandaşlarla buluştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Cuma Buluşmaları kapsamında Zafer Sanayi esnafıyla buluştu. Zafer Sanayi Cami’nde Cuma namazı sonrası esnaflar ve vatandaşlarla sohbet eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, her daim halkın içinde, milletin isteklerine önem veren bir anlayışı benimsediklerini, Cuma Buluşmalarının da bu anlamda çok güzel bir gelenek haline geldiğini belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, Cuma Buluşmaları ile hem bölgedeki vatandaşlar ve esnaflarla bir araya gelerek hasbihal ettiklerini hem de istek ve önerileri dinlediklerini belirterek, “Hemşehrilerimizin dua ve destekleri, bizlerin de gayretleriyle şehrimiz gün geçtikçe çok daha güzelleşecek, güçlenecek” dedi. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’da Cuma Buluşmaları ile her hafta ilçede ikamet eden vatandaşlarla bir araya gelme fırsatı bulduklarını vurgulayarak, böylece hem istişare geleneğini sürdürdüklerini hem de hizmetlerin bereketlendiğini ifade etti.
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