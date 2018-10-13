KONYA:
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13 Ekim 2018 Cumartesi 13:51

Sosyal kooperatif treni Konya’da

Kooperatifçiliği teşvik amacıyla oluşturulan, sosyal kooperatif eğitim ve tanıtım treni beraberindeki heyetle Konya’ya geldi.Tanıtım treni Konya tren garında törenle karşılandı. Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürü Ekrem...

Sosyal kooperatif treni Konya'da
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Kooperatifçiliği teşvik amacıyla oluşturulan, sosyal kooperatif eğitim ve tanıtım treni beraberindeki heyetle Konya’ya geldi.

Tanıtım treni Konya tren garında törenle karşılandı. Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürü Ekrem Alper Bozkurt ve beraberindeki heyeti Vali Yardımcısı Mehmet Aydın, Ticaret İl Müdürü Haşmet Yılmaz, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanvekilleri Osman Alp, Emin Baranok, yönetim kurulu üyeleri ve oda başkanları karşıladı.

Tren garında oluşturulan kooperatif stantları gezildi, selamlama konuşmaları ve folklor gösterisinin ardından program Esnaf Sarayı konferans salonunda devam etti. Ticaret İl Müdürü Haşmet Yılmaz’ın açılış konuşmasının ardından kürsüye gelen Kooperatifçilik Genel Müdürü Ekrem Alper Bozkurt, Türkiye’de kooperatifçiliğin yaygınlaştırılması amacıyla önemli çalışmalara imza attıklarını anlattı. Sosyal kooperatif eğitim ve tanıtım treni organizasyonunun Konya’da son bulduğuna işaret eden Bozkurt, Konya’nın da kooperatifçilik anlamında güzel örneklerinin olduğuna dikkat çekti.

Protokol konuşmaları sonrasında kooperatifçilik örneklerinin anlatıldığı bir sunum izlenerek Konya’da kooperatifçilik de başarılı çalışmalar yapan kamu kurum ve kuruluşlara plaketleri verildi.
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