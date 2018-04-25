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25 Nisan 2018 Çarşamba 14:12

SÜ Kurumsal İletişim Koordinatörü Şimşek aday adaylığı için istifa etti

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Kurumsal İletişim Koordinatörü Dr. Öğr. Üy. Hacı Ahmet Şimşek milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti.

SÜ Kurumsal İletişim Koordinatörü Şimşek aday adaylığı için istifa etti
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Selçuk Üniversitesi (SÜ) Kurumsal İletişim Koordinatörü Dr. Öğr. Üy. Hacı Ahmet Şimşek milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti.

Dr. Öğr. Üy. Hacı Ahmet Şimşek yaptığı açıklamada, “24 Haziran 2018 Milletvekilliği genel seçimlerinde AK Parti’den milletvekili aday adayı olmak için Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyeliği ve Selçuk Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü görevimden bugün itibariyle ayrılmış bulunmaktayım” dedi.
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