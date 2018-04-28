SÜ Rektörü Şahin’den Beyşehir’deki yüksekokullara ilave bölüm müjdesi

Konya’nın Beyşehir ilçesi Huğlu Mahallesinde, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun ve senato ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte bir silah fabrikasını ziyaret eden Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Huğlu Meslek Yüksekokuluna takı tasarım ve kuyumculuk bölümü kurulmasını kararlaştırdıklarını söyledi.

Beyşehir Ali Akkanat Kampüsünde gerçekleştirilen Nisan ayı senato toplantısının ardından av tüfeği üretiminin önemli merkezlerinden ilçeye bağlı Huğlu Mahallesinde faaliyet gösteren silah fabrikalarını kendisine eşlik eden Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, senato ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte ziyaret eden Şahin, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Huğlu Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulmasını kararlaştırdıkları takı tasarım ve kuyumculuk bölümünün yanı sıra üniversite-sanayi işbirliği ile hayata geçirmek istedikleri proje ve çalışmalardan söz etti. Senato toplantısının ardından bölgenin var olan potansiyellerini görmek ve üniversite olarak nasıl bir katkı sağlanabileceğine ilişkin değerlendirmeler yapmak amacıyla Huğlu bölgesinde geziye çıktıklarını anlatan Prof. Dr. Şahin, “Tüm akademisyenlerimiz, senato ve yönetim kurulu üyelerimiz burada. Tabii üniversite sanayi işbirliği kapsamında biz özellikle savunma sanayisinde, otomotiv sanayisinde Konya sanayileri ile işbirliği yapmak istiyoruz. Akademik açıdan da oldukça hazırlıklı durumdayız. Eskiden beri ben biliyorum Huğlu bölgesi savunma sanayisinde çok önemli bir bölge. İnşallah planı projesi yapılmış çalışmalarla bu bölgeyi savunma sanayimize önemli katkılar sağlayacak düzeye getirmeyi amaçlıyoruz. Ve bu ziyaretimizde şunu gördük, burada işleme yönünden çok değerli ustalar var, bu ustaların da birikimlerinden istifade etmek amacıyla Huğlu Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde takı tasarım ve kuyumculuk bölümü kurmayı da kararlaştırdık. Hem buradaki ustaların birikimlerinden biz istifade etmiş olacağız, hem de bilimsel ve akademik açıdan biz buraya destek vermiş olacağız” dedi.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun da, son dönemde yerli ve milli silaha yönelik üretimi ile savunma sanayisinde geldiği nokta ile adından söz ettiren Huğlu Mahallesini hep birlikte ziyaret ettiklerini belirterek, “Burada üretilen silahlarla alakalı Rektör hocamıza ve gelen hocalarımıza bu yörenin gücünü yerinde anlatabilmek amacıyla burada ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Rektör hocamız, konuşmamızda hem meslek yüksekokulumuzun ihtiyacı olan yurt açığının giderilmesi hususunda, hem de Beyşehir’imize gerek Beyşehir merkezde, gerek Huğlu Meslek Yüksekokulumuz, gerekse Hüyük’teki yüksekokulumuza ilave bölümler açılması sözünü verdi. Rektör hocamızın da desteğiyle bundan sonraki süreçte inşallah gerek eğitimde üniversite alanında, gerekse farklı alanlarda Beyşehir’imize başarıları getirmeye birlikte devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Rektör Şahin, Huğlu’da ziyaret ettiği silah fabrikasında yetkililerden tesiste üretilen silahlarla ilgili bilgiler aldı, ustalarla sohbet ederek imalatı yapılan bir silah parçasına zımpara yaptı.