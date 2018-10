SÜ Sağlık Bilimleri Fakültesine iki yeni bölüm daha açıldı

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde Bozkır’da açılan ‘Acil Yardım ve Afet Yönetimi ile Odyoloji Bölümleri’nin açılışı düzenlenen törenle gerçekleşti.

Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, “Yeni açılan bu bölüme sizlerin teveccühünden dolayı mutlu olduğumuzu söyleyebilirim. Geleceğe umutlu bakabilecek, ülkenin geleceği için bilgiyle, ilimle, irfanla çalışabilecek bir üniversitenin öğrencisi olmanın gururuyla başlamanız bizleri son derece mutlu ediyor. Yeni bölümlerin açılışında Rektörümüz Mustafa Şahin Hocamız inanın gece gündüz çalıştı. Gün içinde zaman zaman defaatle konuşmalarımız oldu. Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanımız Prof. Dr. M.A.Yekta Saraç Bey görüşmeler yaparak bu bölümün açılmasını hep beraber temin ettik. Sizin kendi emeklerinizle bölümünüzde başarılı olmamanız için hiçbir sebep göremiyorum. Bizler; ülkemize ve milletimize kendi alanlarınızda en yetkin, bilgili, otorite kişiler olmanız adına elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Selçuk Üniversitesi; Türkiye’de yeri olan, bilinen, yaptıklarıyla öne çıkan küresel anlamda da bir dünya üniversitesi olma yolunda emin adımlarla yol alan, ne yaptığını bilen, çağdaş, sonuç odaklı, öğrencileri ve öğretim kadrosuyla birlikte Rektörümüz Mustafa Şahin’in ortaya koyduğu yönetim anlayışıyla, üniversiteyi hep beraber yöneten bir anlayış içerisindeler. Bu başlı başına bir değerdir. Herkesin katkısını alan ve hep beraber üniversiteyi daha iyi yerlere taşıma misyonu ve gayretiyle hareket eden bir yönetim anlayışı bu anlamda üniversitemize, ülkemize ve küresel yarışta önde koşma gayretinden dolayı Rektörümüze teşekkür ediyorum. Allah gayretlerinizi daim etsin” dedi.

"Dev bir lojistik üst kuracağız"

Selçuk Üniversitesi’nin 17 farklı ilçede 22 meslek yüksekokulu ve 77 bin öğrencisiyle Türkiye’nin en kalabalık üniversitesi arasında yer aldığını söyleyen Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, “Görev yaptığımız 2,5 yıllık süreçte eğitim fakültesi, eczacılık fakültesi, İslami ilimleri fakültemizi eğitime açtık. Hemşirelik fakültesi kuruldu ve daha önceden açılan Sivil Havacılık Okulumuz var. Diğer alanlarda da eksikleri gidermeye çalıştığımız gerçek manada kompakt birbirini tamamlayan bir üniversite yapısına dönüştürmeye çalışıyoruz. Bu çerçevede Milletvekilimiz Ziya Altunyaldız’a teşekkür ediyoruz. Güzel bir çalışma ortaya koyduk koymaya da devam ediyoruz. Bu vatanın her karış toprağı bizimdir. Bozkır ya da Konya diye ayırım yapamayacağız. Şundan; emin olun buraya dev bir lojistik üst kuracağız. Arama kurtarmayla ilgili Konya ve İç Anadolu coğrafyasının merkez üssünü kuracağız. Kar, kara ve hava araçları olacak, tırmanma duvarları olacak. Arama kurtarmayla ilgili her türlü altyapı olacak. Buranın ilk öğrencileri olarak da bu üstte iş bulma şansı da sizin olacak bundan emin ve müsterih olunuz. Alanınızda en iyi olmanız için elimizden gelen her türlü desteği sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

"Öğrenci sayımız 2 bin 500 oldu"

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Hasan Hüseyin Dönmez, “Bozkır’da Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde Acil Yardım ve Afet Yönetimi ile Odyoloji bölümlerinin açılışında birlikte olmanın mutluluğu içindeyiz. Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde 7’sinde aktif öğrenci olmak üzere 9 bölümüz bulunuyor. Bu bölümlerden ikisini bu yıl Bozkır’da açtık. Toplamda öğrenci sayımız 2 bin 500 civarında oldu. Ülkemizde, devlet üniversiteleri dikkate alındığında 10 Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümü, 7 Odyoloji bölümü aktif bir şekilde öğrenci alıyor. Bu yıl ÖSYM kılavuzuna göre Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümünde 236 taban puanla ikinci sıradayız. Odyoloji bölümünde ise 348 puanla 6. sıraya yerleşmiş durumdayız. Amacımız, bu bölümlerin sıralamalarını üstü sıraya taşımak ve en üstte tutmak olacaktır” ifadelerini kullandı.

Bozkır Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Osman Tugay ise, “Değerli öğretim elemanlarımız; yetişecek öğrencilerimizin en büyük mimarı sizler olacaksınız. Üniversitemize, geldikleri günden mezuniyetine kadar işleyeceğiniz öğrencilerimizi iş ve sosyal hayatlarından başarılara imza atacak bireyler olarak yetiştirmek ve yönlendirmek sizlerin görevidir. Onlara sadece mesleki yetkinlik ve bilgileri değil aynı zamanda bir birey olarak topluma karşı görev ve sorumlulukları bilincinde kazandırmalısınız. Siz kıymetli öğrencilerimiz; inanıyoruz ki buradan alacağınız eğitim ve tecrübelerle kariyerinize önemli bir yön vererek elde edeceğiniz başarılar hepimizi onurlandıracaktır” diye konuştu.

Açılış dersi Rektör Şahin’den

Açılış konuşmalarının ardından SÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, “İnsanoğlunun Yeryüzündeki Bilgi Kaynakları” konulu açılış dersini verdi. Ders bitiminde plaket ve hediye takdimi, dönem birincisi olan öğrencilere yüksek onur belgeleri verildi. Daha sonra Prof. Dr. Osman Tugay’ın “Bozkır’ın Çiçekleri” adlı fotoğraf sergisi ve “Afrin Şehitleri Fidanlığı” açılışı yapıldı. Program spor salonu ziyaret ve Bozkır Kaşık ekibinin gösterisi ile son buldu.

Selçuk Üniversitesi Bozkır Meslek Yüksekokulu’nde gerçekleşen törene Bozkır Kaymakamı Fahri Onay, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr, Mustafa Şahin, Bozkır Belediye Başkanı İbrahim Gün, Bozkır Cumhuriyet Savcısı Emre Güneş, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Hasan Hüseyin Dönmez, Bozkır Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Osman Tugay, Tarım ve Orman Bakanlığı 8. Bölge Müdürü Mustafa Tuğrul Şahin, dekanlar, dekan yardımcıları, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.