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25 Temmuz 2018 Çarşamba 15:57

SÜ-TÖMER Öğrencileri, tarih ve doğa gezisinde

Yunus Emre Enstitüsünün Türkçe Yaz Okulu programı kapsamında, dünyanın farklı coğrafyalarından Selçuk Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne (SÜ-TÖMER) gelen 24 öğrenci, kültür programları çerçevesinde...

SÜ-TÖMER Öğrencileri, tarih ve doğa gezisinde
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Yunus Emre Enstitüsünün Türkçe Yaz Okulu programı kapsamında, dünyanın farklı coğrafyalarından Selçuk Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne (SÜ-TÖMER) gelen 24 öğrenci, kültür programları çerçevesinde Güzelyurt, Ihlara Vadisi ve Tuz Gölü’nü ziyaret etti.

Güzelyurt gezisiyle başlayan programda öğrenciler, öncelikle mağara ve yeraltı şehirlerini gezerek eski insanların yaşamları hakkında rehberlerinden bilgi aldı. Ardından öğrenciler dünyanın ikinci büyük kanyonu olarak tarih, doğa, sanat ve kültür olgusunun birleştiği Ihlara Vadisi’nde yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşün ardından Beli Sırma’da ayaklarını suda serinleten öğrenciler, Türkiye’nin tuz ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Tuz Gölü’nü de ziyaret etti. Öğrenciler, burada gölün bir bölümünün pembe olmasıyla yakından ilgilenerek yetkililerden bilgi aldı.

Sudanlı öğrenci Mustafa Attaelseed Elhassan, “Türkiye cennet gibi bir ülke. Bugün milyonlarca yıllık bir yaşam alanını ziyaret ettiğimiz için çok mutluyum. Daha önce görmediğim ve bilmediğim birçok şeyi bugün gördüm ve öğrendim” dedi.

Somalili öğrenci Abdullahı Adan Ashkir, “Türkiye hayallerimin ülkesiydi ve gelip gezmeyi çok istiyordum. Bu hayallerimin gerçekleşmesini sağlayan Yunus Emre Enstitüsü’ne, bizi Konya’da çok güzel şekilde misafir eden SÜ-TÖMER ekibine çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Programda öğrencilere eşlik eden Yaz Okulu Koordinatörü Öğretim Görevlisi Meral Doğru ise yöre insanına ve yetkililere ilgilerinden dolayı teşekkür etti.
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