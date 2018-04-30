Tahir Akyürek, belediye personeli ile vedalaştı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak 14 yıl hizmet ederek büyük eserler kazandıran, 24 Haziran’da yapılacak seçimler için görevinden istifa eden Tahir Akyürek belediye çalışanlarıyla vedalaştı.

Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezinde düzenlenen programda Konyalıların ve İslam aleminin mübarek Berat Kandilini tebrik ederek konuşmasına başlayan Tahir Akyürek, 14 yıllık süreçte belediye olarak önemli misyonlar ve sorumluluklar üstlendiklerini dile getirdi. Konya’da birçok önemli yatırıma, esere imza attıklarını kaydeden Akyürek, “Konya belediyecilik tarihinin en büyük 15-20 yatırımı sıralandığında 15 tanesi son 14 yılda yapılan Büyükşehir yatırımı olarak ortaya çıkıyor. Atıksu Arıtma Tesisinden, Mevlana Kültür Merkezine, Büyükşehir Belediye Stadyumu’ndan, 10 bin kişilik Spor ve Kongre Merkezine, Bilim Merkezi’nden Balık Hali’ne, 3 binden fazla bağımsız birimin restorasyonundan, neredeyse 100’e yaklaşmakta olan alt-üstgeçitlere, yeşil alan çalışmalarında 10 katını bulan artışlara, yeni büyükşehir yasası ile birlikte ortaya çıkan ve Konyamızın tüm yerleşim yerlerinde iz bırakan ve ulaşan büyükşehir yatırımlarına, Bölge Adliye Mahkemesi’nden Mevlana Meydanı, İl Halk Kütüphanesi, Kültürpark, Kalehan Ecdat Bahçesi, Orduevi’nin taşınması, katanersiz tramvay bakımından dünyada 3. şehir olan raylı sistem yatırımımız, 72 engelsiz tramvayımız, 400’den fazla doğalgazla çalışan otobüsümüz ve daha nice yatırımla hakikaten Konya tarihine iz bırakan çalışmalara imza atmış olduk. Toplamda 7 milyar lira yatırımla Büyükşehir Belediyemiz, bu 14 yıllık süreci tamamlamış oldu” diye konuştu.

“Hep birlikte gerçekleştirdik”

14 yıllık süreçte bütün çalışmalarını samimiyetle yürüttüklerini kaydeden Tahir Akyürek, “Eğer bir konuda samimi olarak mücadele ederseniz, kararlı bir şekilde yola devam ederseniz ve Allah rızasını hedeflerseniz Cenab-ı Hakk yolları açıyor. Allah rızası hedefini kaybetmezsek, ihlas ve samimiyetle çalışırsak yapılamayacak hiçbir şey yoktur. Yeter ki hayal edilsin, düşünülsün, projelendirilsin ve takip edilsin. Bu konuda bir aksama olmazsa Konya bu hedeflere mutlaka oluşacaktır. Konya geleneğinde yapılanlarla sürekli övünmek yoktur. Onlar artık geçmişte kaldı. Bütün bu yapılanları bütün bu çalışmaları, eserleri birlikte gerçekleştirdik. Başarı hepimizin. Başarı bütün belediye çalışanlarımızın. Belediye başkanından kapıdaki görevli arkadaşımıza kadar hepimizin katkısı var. Hepinizden Allah razı olsun. Hepinize şükranlarımı arz ediyorum. Bütün çalışma arkadaşlarımdan ben memnun kaldım. Haklarınızı helal edin. Benden yana hakkınız varsa ben helal ediyorum” dedi.

Tahir Akyürek’e teşekkür

Konya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mithat Büyükalim ise, “Büyükşehir Belediyemizin 14 yılda yaptıklarını anlatmak saatler alır. Ancak sadece Mevlana Kültür Merkezinin yapılması, bitirilmesi tam bir başarı hikayesidir. Kaç bakan geldi geçti bitirilemedi. Ama Büyükşehir Belediye Başkanımız burayı devraldı ve 100 gün gibi bir rekor sürede burayı tamamladı. Bu bir başarı hikayesi. Beni en çok heyecanlandıran, en çok beğendiğim ve Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımı olarak gördüğüm Konya Bilim Merkezi’dir. Ben bu çalışmaları ve Konya’ya olan hizmetleri için, kibarlığı, nezihliği ile bizlere örnek olan Büyükşehir Belediye Başkanımıza şahsım ve sizler adına kalben teşekkür ediyorum, Allah razı olsun diyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından AK Parti İl Başkan Yardımcısı Seyit Mehmet Sümer, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hasan Kılca, Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) Genel Müdürü Ercan Uslu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Abdülmelik Ötegen, Selim Büyükkarakurt, KOSKİ Genel Müdür Yardımcıları ve daire başkanları Tahir Akyürek’e çiçek takdim ettiler.

Tahir Akyürek, programın sonunda bütün çalışanlarla vedalaştı.