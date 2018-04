Torku, ilk imaj filminde oynayan çocuk yıldızlarını ağırladı

Torku, ilk imaj filminde oynayan çocuk yıldızlarını birer genç olarak ağırladı.

Konya Şeker’in, Torku markası için çektiği ilk kurumsal imaj filmi olan ve profesyonel oyuncu kullanmadan çiftçi çocuklarıyla çektiği “çocuk korosu” reklam filmi, yayınlandığı dönemde en çok beğeni toplayan reklam filmlerinden olmuştu. Torku’nun markalaşma sürecinde önemli bir eşiği atlamasını sağlayan ve tüketici ile arasında sağlam bir köprünün kurulmasına vesile olan reklam filmi; içecek sektöründen hava yollarına, kargo hizmetlerinden finansa kadar pek çok reklam projesine de esin kaynağı olmuştu. Reklam filminde köyde bulunabilecek tencere, ibrik gibi malzemelerden hazırladıkları enstrümanlarla ‘Elmaların yongası’nı çalan çocukların sempatik ve doğal tavırları reklam filminin başarısında en önemli etken olmuştu. İlk imaj filminin çocuk yıldızları ile irtibatını hiç kesmeyen Konya Şeker, o günün çocuk yıldızlarını birer genç olarak Çumra Kampüsünde aileleriyle birlikte ağırladı.

Konya Şeker’den yapılan açıklamada, Meram ilçesine bağlı, eski adı Detse olan Yeşildere Mahallesinde yaşayan çocukların, reklam filminin çekildiği yıllarda 7-10 yaşlarında olduğu belirtilerek, "Tıpkı reklam filminde oynayan çocukların hayatın ilk basamağında olması gibi Torku da iç pazarda ilk basamaklara adım atmıştı. O dönemde henüz Et-Süt Entegre Tesisi yatırımına başlamamış ve Unlu Mamuller, Bisküvi Kek ve Gofret Üretim Tesisi yatırımını tamamlamamış olan Torku, markalı ürünleri için ulusal pazarda raflarda ürünlerine yer açıp, sadece birkaç yıl içinde gelecek ve birçok ürünü kapsayacak gıda sektöründeki atağı için hazırlık yapıyordu. ’Çocuk Korosu’ filmi ile Torku markasının kıt imkanları kullanarak, çiftçinin dayanışma ve yardımlaşmasıyla ortaya çıktığı mesajını tüketiciye veren ve Torku markasının çiftçi kökenini tüketiciye tanıtan Konya Şeker’in o dönemde market raflarında listelenen ürünleri, toplamda 20 adetten ibaretti ve ağırlıklı olarak küp ve kristal şeker ile tablet çikolata, fındık kreması, 4-5 çeşit çikolatalı bar ile hediyelik çikolata gibi ürünlerden oluşuyordu. Uzun dönemli büyüme stratejisi ve tarladaki üretimi katma değerli ürün haline getirip üreticiyi tarladan rafa uzanan ekonomik zincirin her halkasında etkin hale getirip tüketimde harcanan paradan üreticinin daha çok pay alması amacıyla üretici ortaklarının ürettiği her ürünü işleyebilecek ve bunları bir marka altında tüketici ile buluşturacak bir sanayileşme ve markalaşma sürecini 2008 yılında başlatan 2 yılda hazırlıklarını tamamlayıp pazara güçlü bir giriş yapmak isteyen Konya Şeker, imaj filmi ile iç pazara girişte ilk eşiği aşmıştı. 2010 yılında 14 Üretim Tesisine sahip olan Konya Şeker, aradan geçen 8 senede 45 Tesise ulaşırken tıpkı imaj filmindeki çocuk yıldızlar gibi büyüdü ve bugün Türkiye’nin genç ve dinamik markası haline geldi. Torku imaj filminin çocuk yıldızlarının boy atıp gelişmesi gibi Torku da hem boy attı hem gücüne güç kuvvetine kuvvet kattı. Kristal ve küp şeker ile sınırlı sayıdaki çikolata ev şekerlemelerin yanına bisküviden, keke, gofret çeşitlerinden, et ve süt ürünlerine, bulgurdan meyve suyuna, limonatadan kahve çeşitlerine, ayçiçeği yağından şarküteri ürünlere kadar yüzlerce ürün eklendi. Sempatik marka idi, büyükler arasına dahil oldu. Raflarda yeri santimlerle ölçülüyordu, metrelerce yer yetmez oldu. Torku’nun markalaşma sürecinde izi olan ve marka ile tüketici arasında samimi bir bağın kurulmasında katkısı olan imaj filminin çocuk yıldızları ile irtibatını kesmeyen Konya Şeker, çocuk yıldızlarını birer genç olarak aileleriyle birlikte Çumra Şeker Tesislerinde ağırladı" denildi.

Reklam filminin çekildiği dönemdeki hatıralarını tazeleyen gençler, “O yıllarda Çumra’da çok az fabrika vardı ama bugün gezdik gördük ki Konya Şeker ve Torku da tıpkı bizim gibi gelişip serpilmiş ve devasa bir üretim üssü haline gelmiş. Bu tesisleri görmekten dolayı büyük mutluluk duyduk. Sayın Başkanımız Recep Konuk Bey bizi unutmadı ve bizim burayı gezip görmemizi sağladı. Kendisinden Allah razı olsun, bu tesisleri gördükten sonra Torku’nun kısa bir zaman dilimi içerisinde nereden nereye geldiğini bir kez daha kendi gözlerimizle gördük. O dönemde biz çocuktuk ve reklam filmi de bizim için bir eğlence idi, oyun idi. Film çekilirken çok eğlenmiştik. Şimdi gördük ki, büyük bir hayalin büyük bir projenin parçası olmuşuz ve bu büyük işin içinde daha çocukken yer alma şansını yakalamışız” dedi.

“Torku’nun reklamı bizim ufkumuzu geliştirdi”

Aileleri Yeşildere Mahallesinde hayvancılık yapan ve bugün yaşları 15-18 arasında olan reklam yüzü gençler, kendilerinin de tıpkı aileleri gibi hayvancılık yaptığını, böylece aile bütçesine katkı sağladıklarını, aralarında okuyanların olduğunu belirterek, “Torku’nun reklamı bizim ufkumuzu geliştirdi. Biz o gün çekilen reklam filminde köy koşulları içerisinde kamıştan düdük, tenekeden saz, tahtadan kanun, kabaktan müzik aleti, tahta kaşıklardan enstrüman ve daha nicelerini yapıp kendimizce bir orkestra kurmuştuk. Bugün Torku, PANKOBİRLİK Genel Başkanımız ve AK Parti Karaman Milletvekilimiz Recep Konuk sayesinde imkansızlıklar içerisinde imkansızı başardı ve biz o günün çocukları, bugünün gençlerine aş ve iş alanları oluşturdu. En büyük kazancımız da bu olmuştur” diye konuştu.