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16 Ekim 2018 Salı 17:06

Torku Şekersporlu Onur Balkan’ndan Cumhurbaşkanlığı Turlarında beyaz mayo başarısı

6 Ekim’de Konya’da başlayan ve Bursa-İstanbul etabıyla sona eren 54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turunda, Torku Şekerspor’un A Milli formayı giyen sporcusu Onur Balkan 20 takımdan 140 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda bütün...

Torku Şekersporlu Onur Balkan'ndan Cumhurbaşkanlığı Turlarında beyaz mayo başarısı
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6 Ekim’de Konya’da başlayan ve Bursa-İstanbul etabıyla sona eren 54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turunda, Torku Şekerspor’un A Milli formayı giyen sporcusu Onur Balkan 20 takımdan 140 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda bütün etaplarda beyaz mayoyu kazanan isim oldu.

6 Ekim’de Konya’da başlayan ve Bursa - İstanbul etabıyla sona eren 54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turunda 20 takımdan 140 sporcu mücadele etti. Katıldığı bütün müsabakalarda derece elde eden Torku Şekerspor’un milli sporcusu Onur Balkan, tüm etaplarda Türkiye Güzellikleri olarak ifade edilen beyaz mayoyu kazanan isim oldu. Torku Şekerspor’un milli sporcusu Onur Balkan böylece organizasyonda üst üste ikinci kez Türkiye Güzellikleri Klasmanı’nı zirvede bitirerek beyaz mayoyu elde etmeye hak kazandı. TUR 2018’de yeşil mayoyu (sprint) İrlandalı Sam Bennett ve kırmızı mayoyu (tırmanış) ise Sloven Grega Bole kazandı. Euskadi takımından Eduard Prades, Lutsenko ile aynı süre, aynı saniyede bitirmiş olmasına rağmen, statü gereği, 6 etabın toplamında daha iyi sıralama değerleri almış olduğu için bu sene Türkiye Turu’nu kazanan sporcu oldu.
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