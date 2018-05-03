Türk Dünyası Bacıbey Festivali başlıyor

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından Dutlu Koruluğu’nda Türk Dünyası Bacıbey Festivali düzenlenecek.Meram Belediyesi tarafından 4-5-6 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan festival kapsamında Dutlu Koruluğu’na obalar kurulurken...

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından Dutlu Koruluğu’nda Türk Dünyası Bacıbey Festivali düzenlenecek.

Meram Belediyesi tarafından 4-5-6 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan festival kapsamında Dutlu Koruluğu’na obalar kurulurken 3 gün boyunca çeşitli aktiviteler gerçekleştirilecek. Meram Belediyesi tarafından Konya’nın en büyük mesire alanı olan Dutlu Koruluğunda ’Türk Dünyası Bacıbey Festivali’ gerçekleştiriliyor. 4 Mayıs Cuma günü başlayarak 6 Mayıs Pazar gününe kadar devam edecek olan etkinlikler kapsamında Dutlu Koruluğu’na dev obalar kurulurken, programa birçok yerli ve yabancı turist katılacak.

Arslanbek Sultanbekov konseri

Türk Dünyası Bacıbey Festivali’nin ilk gününde açılış töreni gerçekleştirilerek yürüyüşle beraber kortej eşliğinde obalar gezilecek. Programın devamında Türkmen Kınası Tiyatro oyunu sergilenirken ünlü sanatçı Arslanbek Sultanbekov sahne alacak. Günün sonunda Yılın Bacıbeyleri Ödül Töreni de gerçekleştirilecek.

Okçuluk yarışmalarının yer alacağı etkinlikler kapsamında Kılıç Kalkan Ekibi gösterilerini sergileyecek. Ayrıca programda Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan gibi ülkelerden gelen sanatçılar konser verecekken konferanslar ve gösteriler yer alacak. Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, 4-5-6 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Dutlu Koruluğundaki Türk Dünyası Bacıbey Festivali’ne tüm vatandaşları davet etti.