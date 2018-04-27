Türk Telekom Teknoloji Seferberliği projesi Akşehirli kadınlarla buluştu

Türk Telekom’un, 24 ilde 34 farklı noktadaki kadınlara teknoloji eğitimi vermek için yola çıktığı Teknoloji Seferberliğinin durak noktalarından biri de Konya’nın Akşehir ilçesi oldu.Teknoloji Seferberliği kapsamında kadınlara Türk Telekom...

Türk Telekom’un, 24 ilde 34 farklı noktadaki kadınlara teknoloji eğitimi vermek için yola çıktığı Teknoloji Seferberliğinin durak noktalarından biri de Konya’nın Akşehir ilçesi oldu.

Teknoloji Seferberliği kapsamında kadınlara Türk Telekom Gezici Eğitim Tırında internet eğitimi verildi. Akşehir Nasreddin Hoca Meydanında kadınların yoğun ilgi gösterdiği Gezici Eğitim Tırında kadınlar, ayaklarına kadar gelen bu fırsattan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İlk etabını geçen sene 5 bin kadına ulaşarak gerçekleştirdiğimiz projenin ikinci döneminde toplam hedef iki yılda 10 bin kişiye ulaşmak olacak. Teknolojiye ayak uydurmak isteyen, internette ben de varım diyen kadınlara sosyal medya, e-Devlet ve günlük hayatı kolaylaştıran uygulamaların yanı sıra internetten el emeği ürünlerini satabilme imkanlarını anlatacağız. Eğitimlere her yaşta kadının katılmasını bekliyoruz” dedi.

Türk Telekom’un, kadınlara teknoloji ile hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak üzere yola çıkan Türk Telekom Teknoloji Seferberliği Gezici Eğitim Tırında verilen eğitimlere kadınların ilgisi yoğun oldu. Çocukları farklı şehirlerde yaşayan bazı kadın katılımcılar, görüntülü konuşma uygulamalarını öğrenmek istedi. Çeşitli yaş gruplarından kadınların katıldığı eğitimlerin sonunda tüm katılımcılara “Katılım Sertifikası” verildi.