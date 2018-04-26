Türk Telekom Teknoloji Seferberliği projesi Konyalı kadınlarla buluştu

Türk Telekom’un, 24 ilde 34 farklı noktadaki kadınlara teknoloji eğitimi vermek için yola çıktığı Teknoloji Seferberliğinin durak noktalarından biri de Konya oldu.Teknoloji Seferberliği kapsamında Konyalı kadınlara Türk Telekom Gezici Eğitim...

Türk Telekom’un, 24 ilde 34 farklı noktadaki kadınlara teknoloji eğitimi vermek için yola çıktığı Teknoloji Seferberliğinin durak noktalarından biri de Konya oldu.

Teknoloji Seferberliği kapsamında Konyalı kadınlara Türk Telekom Gezici Eğitim Tırında İnternet eğitimi verildi. Mevlana Kültür Merkezinde kadınların yoğun ilgi gösterdiği Gezici Eğitim Tırında kadınlar, ayaklarına kadar gelen bu fırsattan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Eğitim gören öğrencilerden Tuğçe Kocacık, Necmettin Erbakan Üniversitesinde hemşirelik öğrencisi olduğunu belirterek, “Türk Telekom’un ortak yürüttüğü projeyle birlikte içeride e-nabız e-devlet kullanmasını öğrendik. Günümüz teknoloji devri olduğu için biz zaten buraya da whatsapp üzerinden teknolojiyi kullanarak geldik. Bize bu fırsatı sunduğu için Türk Telekom ailesine teşekkür ederiz” dedi.

Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun da, “İlk etabını geçen sene 5 bin kadına ulaşarak gerçekleştirdiğimiz projenin ikinci döneminde toplam hedef iki yılda 10 bin kişiye ulaşmak olacak. Teknolojiye ayak uydurmak isteyen, internette ben de varım diyen kadınlara sosyal medya, e-Devlet ve günlük hayatı kolaylaştıran uygulamaların yanı sıra internetten el emeği ürünlerini satabilme imkanlarını anlatacağız. Eğitimlere her yaşta kadının katılmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Dursun, 2 dönemde toplam 10 bin kişiye ulaşmayı hedeflediklerini ifade ederek, “Okuma yazma gibi teknolojiye de hakim olmamız gerektiği bir çağ yaşıyoruz. Türkiye’nin dört bir yanındaki binlerce kadını teknoloji ile güçlendirmek, onların hayatını her alanda kolaylaştırıp, sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla teknoloji seferberliği başlatıyoruz. Misyonumuz doğrultusunda ülkemizdeki dijital okuryazarlığı artırmayı hedefliyoruz. Amacımız, projemizle toplumsal kalkınmaya Türk Telekom olarak destek verip, kadınların teknolojinin ve internetin sunduğu fırsatlardan daha fazla faydalanmasını sağlamak. Bu sayede hem kadınların hem toplumun refahını yükselterek, onların ekonomiye ve iş gücüne daha fazla katılmalarına katkıda bulunmayı arzu ediyoruz. Eğitimlere her yaşta kadının katılmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Türk Telekom’un, kadınlara teknoloji ile hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak üzere yola çıkan Türk Telekom Teknoloji Seferberliği Gezici Eğitim Tırında verilen eğitimlere kadınların ilgisi yoğun oldu. Çocukları farklı şehirlerde yaşayan bazı kadın katılımcılar, görüntülü konuşma uygulamalarını öğrenmek istedi.

Türk Telekom Akademi eğitmenleri tarafından verilen eğitimler günde iki kez 2’şer saatlik periyotlarla düzenlendi ve teknoloji seferberliği eğitimleri kapsamında tüm katılımcılara “Katılım Sertifikası” verildi.