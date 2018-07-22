Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırmasında KTO Karatay Üniversitesi üst sıralarda

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr) tarafından yapılan ve Türkiye’deki üniversite öğrencilerinin üniversite deneyimleri hakkında geniş bir bakış açısı sunan ’Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırmasında (TÜMA) Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi üst sıralarda yer aldı.

Türkiye’de lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin deneyimlerini ve memnuniyetlerini anlama, üniversitelerin daha öğrenci merkezli olma yolunda ilerlemelerine katkı sağlama amacıyla hazırlanan TÜMA 2018 Raporu yayımlandı. Altı ana başlıkta üniversitelerin incelendiği araştırma, "Öğrenim deneyiminin tatminkarlığı, Yerleşkenin ve yaşamının doyuruculuğu, Akademik destek ve ilgi, Kurumun yönetimi ve işleyişinden memnuniyet, Öğrenim imkanı ve kaynaklarının zenginliği ve Kişisel gelişim ve kariyer desteği" başlıkları altında "A+", "A", "B", "C", "D" ve "FF" harf puanlarıyla üniversitelerin başarısını gösteriyor. KTO Karatay Üniversitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “İş hayatına açılan kapı” sloganıyla eğitim faaliyetlerini sürdüren ve öğrencilerinin memnuniyetine son derece önem veren KTO Karatay Üniversitesinin, “Vakıf Üniversitelerinin Öğrenci Memnuniyeti Genel Sıralamasında” 20. sırada yer alarak, 63 vakıf üniversitesi arasında ayrıcalığını koruduğu belirtildi. Açıklamada, “Üniversitelerin öğrenci memnuniyeti genel sıralamasında” KTO Karatay Üniversitesinin 172 üniversite içerisinde 33. olduğu belirtilerek, "KTO Karatay Üniversitesinin istatistiklerde üst sıralarda yer alması, üniversitenin her şeyden evvel ’insana yatırım’ felsefesi ile hareket ettiğinin de kanıtı oldu. Bilimsel literatürdeki son gelişmeleri yakından takip ederek öğrencilerine aktaran, alanında deneyimli, uzman akademik kadrosuyla, dünya standartlarında yüksek öğretim imkanı sunan KTO Karatay Üniversitesi, 12 üniversitenin bulunduğu KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği (UNİKOP) sıralamasında ise 1. sırada yer aldı. Öğrenim Deneyiminin Tatminkarlığı alanında A+ düzeyine yükselen KTO Karatay, Yerleşke ve Yaşamının Doyuruculuğu (A+), Genel Memnuniyet (A), Akademik Destek ve İlgi (A), Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği (A) alanlarında sahip olduğu A+ ve A puanlarla dikkat çekiyor. Türkiye’nin en modern üniversite kampüslerinden birine sahip KTO Karatay Üniversitesi bölümleriyle de dikkat çekiyor. Sektör Danışmanlığı Projesi ile öğrencilerine 4 yıllık iş tecrübesi de sunan KTO Karatay’da, yoğun uygulamalı eğitimin olduğu 7 farklı mühendislik bölümü yer alıyor. Ayrıca üniversitede, Türkiye’de ilk kez KTO Karatay’da açılan İslam Ekonomisi ve Finans ile Enerji Yönetimi bölümleri, Türkiye’nin dış ticaret hedefleri için nitelikli uzmanların yetiştiği Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü, bu yıl ilk kez öğrenci kabul edilecek Mütercim Tercümanlık İngilizce Bölümü ile birlikte toplam 38 ön lisans ve lisans program ve bölümü bulunuyor" denildi.