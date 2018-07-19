Uluslararası 11. Beyşehir Göl Festivali 27 Temmuz’da başlayacak

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediyesi tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenecek olan Uluslararası Beyşehir Göl Festivali 27 Temmuz-5 Ağustos 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, yaptığı açıklamada, Beyşehir’in 10 gün serecek festival kapsamında birçok ünlü sanatçıyı ağırlayacağını, değişik birçok etkinliğe imza atılacağını söyledi. Özaltun, dünyada 8 süpersonik uçakla gösteri yapan tek akrobasi timi olan Türk Yıldızları’nın da festival etkinlikleri çerçevesinde Beyşehir ilçesinin semalarında gösteri uçuşu yapacağını hatırlattı.

Festival programının ve Beyşehir’de sahne alacak ses sanatçılarının isminin de belli olduğunu ifade eden Özaltun, “Beyşehir Gölü kıyısındaki festival alanında bu yıl 11’incisi gerçekleştirilecek olan 10 gün süreli etkinliğimiz 27 Temmuz günü kortej yürüyüşü ile başlayacak. İlk gün festival alanında sanatçı Uğur Işılak sahne alacak. Festivalde 10 gün içerisinde sanatçılar Hüseyin Kağıt, Hasan Karadaş, Grup İMERA, Mümin Sarıkaya ve Ahmet Sarıkaya, Berkay&Mustafa gibi isim ve topluluklar sahnede performansıyla Beyşehirlilerin karşısında olacak. Festivalde, sanat sokağı açılışı, off-road gösterileri, Huğlu’da tek kurşun atış müsabakaları, halk bisiklet turu, fotoğraf yarışması, mehteran gösterileri, Türk Yıldızları gösterisi, tekvando gösterileri, Akçabelen Fasülye Şenliği, Doğukan Alsay Show, kültür gezisi gibi çeşitli etkinlik, şenlik ve yarışmalar da yer alacak. Ayrıca, yine festival kapsamında vereceği konferansla Eğitimci, Yazar ve Aile Danışmanı Alişan Kapaklıkaya hocamızı bir kez daha ilçemizde misafir edeceğiz. Festivalimizin ilçemizin ve bölgemizin tanıtımı açısından da çok önemli, ayrıca yaz döneminde bölgemizdeki hareketliliği artırmasıyla birlikte başta esnafımız olmak üzere birçok kesime de küçümsenmeyecek ölçüde bir ekonomik kazanım sağlıyor. Bu yıl daha geniş bir katılımla inşallah festivalimizi gerçekleştireceğiz. Konya’da artık bir marka haline gelen Göl Festivali etkinliklerimizde tüm Konyalı hemşerilerimizi de ilçemize davet ederken, organizasyonda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve herkese teşekkür ediyorum” dedi.