Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi, Umre yolculuğundan dönen engelli vatandaşlar için Mevlid-i Şerif programı düzenledi.

Ereğli Belediyesi, Umreden dönen engelli vatandaşlar için Mevlid-i Şerif programı düzenledi. Engelsiz Yarınlar Derneğinde düzenlenen Mevlid programında 2 adet tekerlekli sandalye de sahiplerine teslim edildi. Engelli vatandaşlar ve aileleri, Umre yolculuğuna destek olan Belediye Başkanı Özkan Özgüven’e teşekkür edip hediye takdim etti.

Böyle anlamlı bir projeye destek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Şu an çok heyecanlıyım, Belediye olarak destek olduğumuz en önemli projelerden birisi bu projedir. Özel kardeşlerimizin bu anlamlı yolculuğuna katkı sunmaktan dolayı çok mutluyuz. Onların heyecanı, oradaki yaşadıklarını paylaşmak için bir Mevlid-i Şerif programı tertiplemek istedik. En önemli şey onların gözlerindeki mutluluktur. Belediye çalışmalarımız kapsamında birçok engelle karşılaşıyoruz ancak Allah’a çok şükür tüm engelleri aşıyoruz. Bunun bu özel kardeşlerimizin duaları sayesinde olduğunu düşünüyoruz. Unutmayalım her birimiz birer engelli adayıyız. Onlara destek olmak ve yanlarında olmak her şeyden önce bizlerin insani ve vicdani görevidir. Belediye olarak her zaman onların yanındayız ve destekçileriyiz. Bundan sonraki süreçte de kimilerin kardeşi, kimilerinin abisi, kimilerinin de bir evladı olarak her zaman yanlarında olacağız” dedi.