KONYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Nisan 2018 Perşembe 11:58

Umreden dönen engelli vatandaşlar için Mevlid-i Şerif programı

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi, Umre yolculuğundan dönen engelli vatandaşlar için Mevlid-i Şerif programı düzenledi.Ereğli Belediyesi, Umreden dönen engelli vatandaşlar için Mevlid-i Şerif programı düzenledi. Engelsiz Yarınlar Derneğinde...

Umreden dönen engelli vatandaşlar için Mevlid-i Şerif programı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi, Umre yolculuğundan dönen engelli vatandaşlar için Mevlid-i Şerif programı düzenledi.

Ereğli Belediyesi, Umreden dönen engelli vatandaşlar için Mevlid-i Şerif programı düzenledi. Engelsiz Yarınlar Derneğinde düzenlenen Mevlid programında 2 adet tekerlekli sandalye de sahiplerine teslim edildi. Engelli vatandaşlar ve aileleri, Umre yolculuğuna destek olan Belediye Başkanı Özkan Özgüven’e teşekkür edip hediye takdim etti.

Böyle anlamlı bir projeye destek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Şu an çok heyecanlıyım, Belediye olarak destek olduğumuz en önemli projelerden birisi bu projedir. Özel kardeşlerimizin bu anlamlı yolculuğuna katkı sunmaktan dolayı çok mutluyuz. Onların heyecanı, oradaki yaşadıklarını paylaşmak için bir Mevlid-i Şerif programı tertiplemek istedik. En önemli şey onların gözlerindeki mutluluktur. Belediye çalışmalarımız kapsamında birçok engelle karşılaşıyoruz ancak Allah’a çok şükür tüm engelleri aşıyoruz. Bunun bu özel kardeşlerimizin duaları sayesinde olduğunu düşünüyoruz. Unutmayalım her birimiz birer engelli adayıyız. Onlara destek olmak ve yanlarında olmak her şeyden önce bizlerin insani ve vicdani görevidir. Belediye olarak her zaman onların yanındayız ve destekçileriyiz. Bundan sonraki süreçte de kimilerin kardeşi, kimilerinin abisi, kimilerinin de bir evladı olarak her zaman yanlarında olacağız” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku