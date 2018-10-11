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11 Ekim 2018 Perşembe 16:25

Üniversite öğrencileri proje yarışması bölge sergisi ödül töreni yapıldı

TÜBİTAK Üniversite Öğrencileri Proje Yarışması Konya Bölge Sergisi Ödül Töreni Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Prof. Dr. Erol Güngör Konferans Salonunda gerçekleşti.NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın, Konya İl...

Üniversite öğrencileri proje yarışması bölge sergisi ödül töreni yapıldı
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TÜBİTAK Üniversite Öğrencileri Proje Yarışması Konya Bölge Sergisi Ödül Töreni Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Prof. Dr. Erol Güngör Konferans Salonunda gerçekleşti.

NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, idareciler ve öğrencilerin katıldığı törende konuşma yapan TÜBİTAK Bölge Koordinatörü ve NEÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Akif Erişmiş, “Başarılı olunduğunda ödül alınıyor, fotoğraflar çekiliyor, daha iyi yerlerde projenizi sunma imkanı buluyorsunuz. Bunlar çok güzel ama başarısız olduğunuz zaman da çok istediğiniz, arzuladığınız, zaman verdiğiniz bir konuda başarısız olmanın ne demek olduğunu tecrübe ediyorsunuz ve bu tecrübe de çok önemli. Bir sonraki projelerde biraz daha ciddi ve biraz daha dikkatli olarak daha güzel projeler ortaya çıkaracaksınız demektir. Bu bakımdan başarısızlıkla başarıyı ben aynı seviyede görüyorum ve hepinizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından yarışmada dereceye girenlere başarı belgeleri verildi. Tören, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Üniversite Öğrencileri Proje Yarışması Konya Bölge Finalistleri:

"Sosyal Girişimcilik alanında; Burak Yılmaz, Selin Erişkin, Esra Hilal Yuvacı, Tekno Girişimcilik alanında; Ahmet Okudan, Merve Özpolat, Ayşegül Cengiz, Berfin Eroğlu, Mert Mehmet Altay, Bayram Doğdu, Temel Sektörler alanında; Nuriye Yapıcı, Ürün Geliştirme alanında; Ahmet Aycan Gençkal, Seçil Çapar, Betül Işık, Sena Baydo, Kübra Atalay, Semra Nur Özkaya, Mustafa Büyükharman, Fadime Ceren Pekgöz, Bayram Doğdu, Mert Mehmet Altay, Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanında; Süleyman Hanlı, Muhammet Rojhat Kara, Enerji alanında; Candaş Yurdakul, Makine İmalatı ve Otomotiv alanında; Murat Gümüş, Volkan Dağ.
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