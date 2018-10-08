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08 Ekim 2018 Pazartesi 17:16

Üniversite öğrencilerinden örnek davranış

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesinin düzenlediği Türk Yıldızlar Gösteri programının ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Kampüsü öğrencileri alandaki çöpleri toplayarak örnek bir davranışa imza attı.Duyarlılıkları ve...

Üniversite öğrencilerinden örnek davranış
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Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesinin düzenlediği Türk Yıldızlar Gösteri programının ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Kampüsü öğrencileri alandaki çöpleri toplayarak örnek bir davranışa imza attı.

Duyarlılıkları ve örnek davranışlarından dolayı gençleri tebrik eden Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Gençlerimizi böyle anlamlı ve duyarlı bir uygulama yaparken görmek bizleri çok mutlu ediyor. İnşallah tüm gençlerimiz ve vatandaşlarımız bu duyarlılığı gösterirler. Gençlerimiz bizim geleceğimiz, onları bu tür uygulamalarla görmek geleceğimizin emin ellerde olacağı hissini bize veriyor. Yaşadığımız çevreyi koruyup, temiz tutmak hepimizin görevidir. Belediye olarak elbette temizlik hizmetlerimizi eksiksiz olarak gerçekleştiriyoruz. Ancak en güzel temizliğin kirletmemek olduğu bilincini kazanmak ve tüm vatandaşlarımızın bu noktada duyarlı olmaları çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

Başkan Özgüven, “Güzel bir programın ardından böyle anlamlı bir davranışı görmek mutluluğumuza mutluluk kattı. Bu duyarlılığı gösteren Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Kampüsü öğrencilerimizi tek tek tebrik ediyorum” dedi.
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