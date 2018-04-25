Yazar Necati Demirci öğrencilerle buluştu

Konya’nın Akşehir ilçesinde devam eden “Akşehir Bir Milyon Kitaba Koşuyor" projesi kapsamında okullarda düzenlenen öğrenciler ile yazar buluşmaları sürüyor.Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim...

Konya’nın Akşehir ilçesinde devam eden “Akşehir Bir Milyon Kitaba Koşuyor" projesi kapsamında okullarda düzenlenen öğrenciler ile yazar buluşmaları sürüyor.

Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa yürüttüğü; Akşehir Kaymakamlığı, Akşehir Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası ve Eğitimevi Organizasyon işbirliği ile ’Akşehir Bir Milyon Kitaba Koşuyor’ ismiyle düzenlenen proje kapsamında; okullarda düzenlenen etkinliklerle, öğrenciler ile yazar buluşmaları devam ediyor. Yazar-öğrenci buluşmaları kapsamında Yazar Necati Demirci, Akşehir Selçuklu Şehit Yunus Ertürk Anadolu Lisesinde yazdığı kitaplardan söz ederek öğrencilere kitapları üzerinden başarılı olma noktasında nasihatler verdi. Okumanın önemine dikkat çeken Demirci, yazar olmak isteyen öğrencilere de tavsiyelerde bulundu. Yazar Necati Demirci öğrencilere hedef belirleme noktasında nasıl bir yol izleneceğiyle ilgili düşüncelerini anlatarak, “Sevgili gençler bu okula gelirken ve mezun olduktan sonra hedeflerinizi belirlemişseniz o hedeflere gitmek için neler yapmanız gerektiğini biliyorsanız hedefin içi çok doludur. Hedefiniz olmazsa, istediğiniz kadar akademik anlamda başarı sağlayın, sonucu bir hiçtir ve bir yere bağlanmıyorsa istediğiniz kadar yol yapın, yolun hiçbir önemi yoktur. Yolun mutlaka bir yere bağlanması gerekmektedir” diye konuştu.

Yazar Necati Demirci “Hiçbir zaman para için bir şey yapmayın, yaptığınız iş para getirebilir ama para için yapıyorsanız hiçbir şey kazanamazsanız. Öncelik bir iş yaparken insanlara nasıl faydalı olabiliriz onu düşünün ve eğer yaptığınız işin insanlığa faydası yoksa hiçbir anlamı yoktur” dedi.

Söyleşi sonrasında öğrencilerin sormuş olduğu soruları cevaplayan Yazar Necati Demirci, etkinliğin sonunda kitaplarını da imzaladı.